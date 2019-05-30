层层恐惧2剧情怎么样 通关心得分享

层层恐惧2剧情怎么样?不少玩家都是在游戏解锁后的第一时间下载和体验的，有些同学已经一周目通关了，今天91小编给大家带来了通关心得分享，希望能够帮助到大家。
通关评测分享
1.首先我想说的是：本作并没有你想象的那么恐怖!本作的恐怖程度并不高，与其用恐怖来形容LOF2，不如用“惊悚”、“怪诞”、“诡异”等词更加合适，因此各位玩家大可放心尝试。
2.其次说一下整体感觉。LOF2给人的感觉非常惊艳，不管是各种场景以及各种物件，都给人感觉十分精良。场景之间的变换我觉得是该作的一大特色，有些场景之美及其变换之艳所带给我的惊叹甚至大大压过所带给我的恐惧。包括各种画作与颜色的运用及其暗示，都让我十分赞叹。部分场景还致敬了某些经典恐怖电影与美术作品。
3.接着是音效。本作的音乐与场景的结合也是相当的出色，代入感非常强。部分场景虽然没有声音，但是玩家的脚步与物件音效也能给玩家带来强烈的感觉。本作的配音也相当出色，各位玩家可以仔细辨别一下，会有惊喜～
4.然后是最最重要的内容，剧情部分。本作采用的是章节非线性叙事，具体剧情在这里不做剧透，各位玩家可以先自行体验一番。本人在打出一种结局之后一开始是略懵逼的状态，而后慢慢梳理才略有了解。本作的主线剧情大致应该是较易理解的，但是各种支线以及各种场景、物件的剧情暗示给我的感觉是十分隐晦。各个章节之间都有千丝万缕的联系，但真正去联系理解起来会有一定难度。这里本人不展开细述，玩家可以参考各大神之后的剧情详细解析。总得来说本作剧情上挖掘的空间是非常大的，而且十分充实，对剧情有要求的玩家应该不会对本作失望。
5.最后是游戏性方面，恐怖游戏的主体内容当然是解谜。而本作的解谜部分可以说是相当相当的简单，任何稍有解谜游戏经验的玩家可以非常轻松的应对该作的解谜部分。部分场景还会有追逐战，其过程也很简单，玩家小心应对即可。游戏的结局是多结局的，玩家在游戏过程中有抉择部分，会影响游戏的结局。游戏中还有一部分收集内容，只要玩家对场景探索仔细一些，达成全收集还是很容易的。没有全收集的话还可以多周目达成另外结局的过程中进行。因此多周目游戏还是非常必要的。一遍流程大约在6～7小时左右。在同类型游戏中算是中等。
总结：LOF2总体流程下来给我的感觉就是观看了一部制作十分精良的电影。不管是场景还是剧情，都达到了非常高的水准，不愧为第九艺术。唯一不足的是其游戏性可能悄悄薄弱了一点，但是并不影响整体。本人感觉该作的确应该是目前为止今年最惊艳的恐怖游戏了。不管你是哪一种类型的玩家，本人都推荐你来尝试一下本作。
评分：
画面 9.5/10
音效 9/10
剧情 9.5/10
游戏性7/10
总体 8.9/10
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