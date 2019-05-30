抖音滤镜使用怎么选择 抖音滤镜软件汇总介绍

2019-05-30 16:10:49 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在抖音上很多好看的滤镜都是用软件制作出来的，所以想要制作心仪的图片或者视频就需要用到，但是很多小伙伴不知道抖音滤镜哪个好看?下面小编为您带来抖音滤镜软件汇总对比介绍。

抖音滤镜软件排行榜

1.Picsart美易

新潮?滤镜?拍照?修图?全新超火爆的PicsArt美易照片编辑能做到的不止这些!全球超过5亿次安装!集美图编辑和视频制作于一身的免费时尚修图软件，有了它就等于同时拥有了3000多种p图功能和美颜特效，1000多万个免费素材图片，以及超过300万张贴纸!

2.天天P图

刷爆朋友圈的媚娘装、小学生照、军装照，全都出自天天P图~拥有超多爆款玩法，集自拍相机、美容美妆、疯狂变脸等多功能于一体的P图软件，并登上中国、台湾、香港、澳门、马来西亚、越南等多个国家和地区的App Store总榜第一。

3.柚子相机

柚子相机最新版是一款手机强大的照片编辑神器，可以拍出完美的视频以及照片效果，超强的滤镜功能以及编辑功能。

4.VUE

VUE app 曾在 2016 年和 2017 年连续两年获选「App Store 年度精选」，被全球超过 120 个国家和地区 App Store 首页推荐。

5.B612咔叽

在App Store相机分类排行榜中，B612咔叽荣誉夺魁!众多明星网红都在用的自拍相机，超自然的自拍修颜效果，为你找到最美的自己!

6.无他相机

视频磨皮算什么美颜，要的是硬币眼、细高鼻、巴掌脸、大白牙!多种实时动态美颜功能，细致调整五官，边拍边美，给你照镜子般的惊艳体验。

7.Faceu激萌

Faceu激萌汇聚全网超火爆贴纸 致美滤镜 个性美颜4亿人都在玩的卖萌自拍神器

8.Kirakira+

您只需随手拍摄，点点星光就会让整个画面充满梦幻的闪亮效果，照片/视频瞬间变得梦幻华丽!闪闪相机能让您随时拍摄出梦幻般效果，也可以为您的照片或者视频添加闪闪发光的效果，配上多款绚丽滤镜，立即呈现出与众不同效果!