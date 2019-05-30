全面战争三国公孙瓒在哪 公孙瓒具体位置介绍

2019-05-30 16:09:57 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在游戏中我们可以选择不同的领主进行游戏，并且每个势力初始位置是不一样的，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了公孙瓒具体位置介绍，希望能够帮助到大家。

公孙瓒开局位置一览

公孙瓒的开局位置可以说是最好的一个，位于地图的右上角，完全不存在什么腹背受敌这样的情况。

如果选择公孙瓒的话完全可以莽出一片天。当然搞搞联姻，外交安心种田也是可以的。



