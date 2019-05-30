oppo a9x智慧识屏怎么开？智慧识屏打开教程一览

2019-05-30 16:09:49 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多小伙伴都在问oppo a9x中智慧识屏怎么打开?相信不少玩家都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

在设置里面，找到【Breeno】点击打开。

选择【Breeno识屏】选项，点击进入。

点击右边的按钮开启。并点开下面的【操作方式】选项。

根据个人习惯，选择一种操作方式即可完成设置。