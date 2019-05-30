全面战争三国郑姜怎么招募吕布？女王快速获取吕布方法是什么？

2019-05-30 16:09:45 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国郑姜作为女性能够和吕布联姻，需要什么代价呢，91单机小编给大家带来全面战争三国郑姜招募吕布方法介绍，需要的朋友还不快进来看看。

郑姜招募吕布方法介绍

1、打退董卓第一波后马上把队伍拆了，山口留一个将，带两队残兵;

2、第二回合董卓直接冲上来怼，手动作战，先把对方5个骑兵清了，然后在小兵的配合下杀死董卓;

3、董卓死后得到王八之剑(盔甲没法弄)，然后点左上角的外交，和董文联姻，只有吕布和郑姜，强行配对;

可能别的势力家族有合适女性成员的话也可以联姻，非敌对状态成本上可能会少些。

注：吕布过来后别急着点下回合，先把原储君解职，换吕布上去，保证不会跑。

另注：刚和董卓打过，想联姻的话可能代价比较大，我是改了2万钱，和解花了8000左右，娶吕布再花了1万出头，连所有配件和从属都当嫁妆了，没钱又不想改钱的可以用地盘换，反正只要吕小强过来了还怕没地盘，别忘了山贼的本份。