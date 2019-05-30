新浪微博怎么上传清晰视频？清晰视频上传流程分享

2019-05-30 16:08:10 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

新浪微博是一款非常实用的社交软件，相信不少小伙伴都不知道在新浪微博中清晰视频怎么上传？在哪上传？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

首先我们需要进入【我】界面，进行上传设置，在设置界面中找到通用设置，设置视频上传清晰度，可供选择的有超清1080P、高清720P、标准480P，基本高清视频即可，不担心网速的也可以上传1080P的。

发布视频的步骤跟发布相册基本一致，在手机中找到要上传的视频，最好用视频编辑应用进行下美化，有小贴图、字幕最佳。

点击首页右上角的“+”按钮，选择视频。

在手机本地视频中找到想要发布的视频，可以对视频的封面进行修改，对视频内容进行简单的介绍，以吸人眼球。

视频添加完成之后，点击发送。

视频的上传需要一段的时间，需要耐心的等待。

发布完成后会提示视频上传成功，而上传的视频需要进行审核，才能进行发表，审核时间通常为1小时，已审核通过的视频就会成为你的最新动态。发布的视频还可以分享到其他平台，增加更多观众。