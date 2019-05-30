三国全面战争吕布叛变怎么办？叛变预防方法是什么？

2019-05-30 16:07:35 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

三国全面战争吕布让不少玩家头疼，好不容易招募到又叛变了，91单机小编给大家带来三国全面战争吕布叛变应对方法带给你们还不快来了解一下。

吕布叛变应对方法

相信有不少玩家都有这样的经历，高高兴兴的抓到了吕布，结果这个二五仔第二天就带这细软跑了。

这该怎么办呢?

首先我们要了解一下武将的叛逃和忠诚度以及满意度有关。怎么维持好他们的满意度和忠诚度就成了我们的首要目标了。

满意度提高就能很好的维持武将的忠诚度，那么提升满意度的方法有哪些呢?

提供武将装备，马匹，随从，饰品，以及升官加工资。

那么吕布的武器和马匹都已经是顶级了，我们就只能从其他的地方入手了。

比较简单的一点的方法，就是直接给一个大一点的官职，太守什么的吕布是看不上的，不要怪他第二天就跑路。

最低给个太尉，要不大将军，狠一点就直接来个丞相你看他跑不跑。

还有一种办法，就是招到吕布之后管他三七二十，先把他身上的装备都扒光了，然后随他走。这样感觉是不是很爽啊。