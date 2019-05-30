全面战争三国吕布叛变怎么办 吕布叛变应对策略

2019-05-30 16:07:30 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

吕布是三国史上的第一猛将，很多玩家自然想在游戏中抓到吕布来横扫天下，但是经常发现招降的第二天他就叛变了，那该怎么办呢?今天91小编给大家带来了吕布叛变应对策略，希望能够帮助到大家。

吕布叛变应对方法

相信有不少玩家都有这样的经历，高高兴兴的抓到了吕布，结果这个二五仔第二天就带这细软跑了。

这该怎么办呢?

首先我们要了解一下武将的叛逃和忠诚度以及满意度有关。怎么维持好他们的满意度和忠诚度就成了我们的首要目标了。

满意度提高就能很好的维持武将的忠诚度，那么提升满意度的方法有哪些呢?

提供武将装备，马匹，随从，饰品，以及升官加工资。

那么吕布的武器和马匹都已经是顶级了，我们就只能从其他的地方入手了。

比较简单的一点的方法，就是直接给一个大一点的官职，太守什么的吕布是看不上的，不要怪他第二天就跑路。

最低给个太尉，要不大将军，狠一点就直接来个丞相你看他跑不跑。

还有一种办法，就是招到吕布之后管他三七二十，先把他身上的装备都扒光了，然后随他走。这样感觉是不是很爽啊。