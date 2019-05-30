全面战争三国传奇难度孙坚中期怎么玩 传奇难度孙坚中期玩法心得分享

全面战争：三国中的传奇难度是很多玩家都会去挑战的，但是对于传奇难度的孙坚中期应该怎么发展有些玩家就不太清楚，今天91小编给大家带来了传奇难度孙坚中期玩法心得分享，希望能够帮助到大家。
传奇难度孙坚中期玩法分享
有一个非常强的时间节点，就是出周瑜的时候。周瑜此人强到没边，主要是帅。在出周瑜的时候，
组建一支铁军。这一铁军怎么配备呢?我是这样的，投石车+弓骑兵，两组智力投石车，混搭一组杂兵。
这样打电脑基本是虐菜，并且下城可以很快。这时，先打蔡徐坤，顺便收拾黄祖，战略目标是拿下江陵，江夏两郡，保住玉玺。
孙坚有第三座城的时候，刘表这狗儿就会来讨玉玺。玉玺非常好用，+人物满意度，+防守，还+25声望。此等宝物怎能献给刘表。
打不过的朋友可以爆两组兵，之前也有可能蔡徐坤和黄祖提前反了刘表，这更是好事。
周瑜率兵到江陵的门口，这时，可以先用粮食白嫖刘表的襄阳，前提是刘表大军正在和袁术交战。细作，孙坚探路都可以。
周瑜的兵力配置打谁基本上都是酣畅大胜，攻城因为杂兵少，有点吃力，最好自己打，出铁桶枪兵。周瑜记得点出火弹。
开始其实没钱维护两支军队的，打下江夏之后，还是将其作为粮食城。但江夏也可以不打(黄祖一般把江夏升级得比较高)。
打完马上和解，丧权辱国地和解，最优的，保证襄阳的工具铺，江陵郡，江夏郡都归我国。这样声望和粮食都很满。
此时有一个战略要点，打完北面战争之后，不要急着去长沙下面搞事情，坐船顺流而下一路打到庐江。
先不打鄱阳，鄱阳建设需要的人力物力都比较大，没特别的意义;建业看情况打，新都最好不打。打了新都曹操容易直接翻脸。
这时候遇到曹贼了。曹贼只怕强者，与他一路和好，军事同盟(曹操的军盟，他自己不会主动打人2333)
用粮食，武器，人才，饰品，条约，换曹操的地。不够的话拆装备，譬如孙坚和孙仁。大规模分化曹操的实力。
这么做的原因，是因为我多次做错战略目标，放任曹操发展，结果曹操觉得和我有不可调和的矛盾，就来打我了。
所以我在新一盘的高速推进中，首先完成的是对曹操的能力瓦解。这时，应该孙权长大了。
在孙权长大的时候，记得把孙策给开除了(没错，就是这么骚)，然后立孙权为储君。孙权能够直接+1差事，这是大概8-10的粮食。
然后，可以打建业，也可以不打，反正把曹操沿线的汉地，陌生人的地都打了。(陌生人你不打他他就会打你)。
这时能够出第二支军队，第二支军队用来下鄱阳，定长沙，取巴东，上庸铸剑。铸剑甲匠齐聚，开始全线买地。
公共秩序不够记得降税。
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