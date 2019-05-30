oppo a9x手机卡顿怎么办？手机卡顿解决办法分享

2019-05-30 16:06:16 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

说起oppo a9x手机相信大家都知道吧，相信很多小伙伴都在使用过程中遇到了卡顿的情况吧，那么这是怎么回事？怎么处理呢?下面就跟着91手游网小编来看看吧！

第一种方法、清理手机内存

为了方便购机者使用，oppo a9x在出厂前系统自带了部分软件，我们可以进入手机设置-其它设置-使用说明-手机基本信息及操作里查看自带软件的详细情况，如果觉得软件用不上，可以卸载部分软件。

第二种方法、清除手机缓存

在oppo a9x手机桌面找到手机管家，点击进入之后进行优化即可。

第三种方法、升级系统

oppo a9x搭载了全新的colorOS 6.0系统，近期，oppo在原先的系统上进行了升级优化，让系统更加的稳定，功能体验更好，提升系统的稳定性，建议进行系统更新。

第四种方法、售后处理

如果按照以上提供的三种方法还是无法解决，可以直接前往OPPO客户服务中心，根据手机的实际情况，寻求工作人员的妥善处理。