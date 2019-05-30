全战三国怎么单挑？单挑获胜方法是什么？

2019-05-30 16:04:52 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全战三国武将单挑是很重要的你发，要怎么获胜呢，91单机小编给大家带来全战三国单挑系统说明来了解一下吧。

单挑系统说明

关于单挑的方法可以看看这篇攻略全面战争三国单挑操作方法介绍。

单挑的时候我们要看看双方武将的等级和属性，等级能给我们带来很多的优势，因为等级高了属性和伤害就会高。

属性上的优势我们也是不能忽略的，不同的不行在单挑的时候发挥的作用也不同，因为不同属性的武将他们的技能以及定位是一样的。

接下来我们来说说在单挑中吕布为什么打不过夏侯惇。

首先演示中两个武将的等级可能是一样的。再来看一下他们的属性，吕布是火属性的，属于先锋，更适合刷兵。而夏侯惇，木属性属于勇士，就是为了单挑是来的。

所以如果通过同等级的情况下，吕布打不过夏侯惇属于正常操作。

毕竟这个是一款游戏谁厉害还是要靠数据说话的。

这篇全战三国单挑系统说明就给大家分享到这里，希望能够帮助到各位玩家。