91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 产业动态 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 软件教程 > > 正文

2019端午节放假高速免费吗 2019端午节天气预报

2019-05-30 16:04:22来源：91单机游戏编辑：林克醒来

2019年的端午节就快到了，有出行计划的网友都在问2019端午节放假高速免费吗？端午节的天气怎么样？小编为大家带来了2019端午节天气预报，一起来看看吧。

今年端午小长假的第一天，恰逢是全国高考日。建议公众出行时关注交通提示，合理安排时间，错峰出行。

根据国家交通运输部发布的文件《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》，仅针对春节、清明节、劳动节、国庆节四个重要节假日，实施7座(包括7座)以下小型客车高速公路免费通行的政策，但不包括元旦、端午节和中秋节。

端午假期前一天15点 迎第一波出行小高峰

从全国范围来看，《报告》预计，受晚高峰和提前出行影响，端午节出行的第一波高峰将出现在假期前一天(6月6日)的15点至20点。进入小长假后，高速出程高峰将在假期第一天(6月7日)的9点至12点到来，小长假最后一天(6月9日)的15点至21点则为返程高峰。

2019端午出游预测报告

预计在端午假期出程，S3广深沿江高速东莞段(宴岗隧道-威远立交)最为拥堵，平均车速仅9km/h。其次是G60沪昆高速杭州段(临浦互通-浦阳江大桥)，以及G15沈海高速深圳段(龙岗收费站-水荷立交附近)。

端午返程时，G85渝昆高速重庆段(九龙坡站服务点-新宋家沟二号隧道)最为拥堵，平均车速仅10km/h。其次是G15沈海高速深圳段(白云坑高架-水荷立交)，以及S30惠深沿海高速深圳段(下洞特大桥-大梅沙隧道)。

从整体情况来看，预计端午节的拥堵压力将低于五一和清明假期。

2019端午出游预测报告

端午十大最热门景区 多具文化旅游特色

《报告》预计，端午小长假，杭州西湖风景名胜区、南京夫子庙-秦淮风光带和北京奥林匹克公园将成为全国最热门景区三甲。

其他位列前十的最热门景区分别是苏州金鸡湖景区、南京钟山国家重点风景名胜区、大连金石滩国家旅游度假区、北京故宫博物院、丽江古城、天津五大道文化旅游区和大理古城。端午节十大最热门景区中，多数景区都有着深厚的文化底蕴。

2019端午出游预测报告

此外，2019北京世园会世界园艺博览会已于5月1日正式开幕，预计在端午期间也将有较高热度。

在这些热门景区中，大连金石滩国家旅游度假区、南京钟山国家重点风景名胜区，相对拥挤程度较低，属于受欢迎，游客有可能不那么多的景区。

今年六一儿童节恰逢周末，大批“熊孩子”将出现在亲子游热门目的地。

《报告》显示，预计在六一期间，上海迪士尼度假区热度最高，其次是北京动物园，宁波罗蒙环球城、成都欢乐谷、常州环球动漫嬉戏谷和珠海长隆海洋王国，也都非常受孩子们的欢迎，位列热度榜前十。

中国天气网气象数据显示，珠三角地区在六一期间将延续阴雨天气，珠海长隆海洋王国有中雨，深圳华侨城欢乐海岸有雷阵雨，广州动物园有中到大雨，特别提醒出游携带雨具。

除了动物园、游乐园，博物馆也是亲子游的热门去处。《报告》分析预测了儿童节期间全国最热门十大博物馆，其中故宫博物院最热门、其次是成都武侯祠博物馆、中国国家博物馆。仅西安一地，便有三个博物馆上榜，分别是秦始皇兵马俑博物馆、陕西自然博物馆、陕西历史博物馆。

2019端午出游预测报告

逛不成博物馆的孩子们，一样可以听到精彩的国宝故事。5.18博物馆日以来，百座博物馆馆长、百家交通广播主持人，在高德地图上讲解百件珍贵文物，长知识的同时，还可以为自己家乡的国宝点赞。

草原游张北最热门 去看海到大连金石滩

每年6月起至秋天，正是“草原游”较为适宜的时节。广袤的草原可为这个夏天增添盎然的童趣。《报告》预测，在端午小长假期间，张北草原天路、呼伦贝尔大草原、若尔盖草原等地最为热门。

草原天路部分路段，7日15-17点、8日9-14点会出现短时缓行或拥堵。草原天路自驾总里程较长、弯道较多，自驾游客出行前需备好补给。

端午期间，草原气温适宜，但需要注意防晒，外出游玩戴上太阳帽，涂抹防晒霜。

2019端午出游预测报告

面对炎炎夏日，踩沙滩踏浪花，全家共享亲子温馨时光，是另一个不错的选择。《报告》预测全国热门海滩景区中，上榜TOP10的海滩南北方各占一半：北方主要分布在大连、青岛和秦皇岛;而南方主要分布在舟山、厦门、北海和三亚。其中，大连金石滩国家旅游度假区、舟山朱家尖、厦门鼓浪屿风景名胜区最受欢迎。

2019端午出游预测报告

此外，除预测榜上的4A级以上的景区外，西冲第一沙滩、大梅沙海滨公园等景点，也是“海滩游”的热门目的地。

短途自驾热度高 错峰出游省时间

《报告》分析了以北京、上海、广州为中心的三大城市圈短途自驾游。“京津冀”地区的热门自驾线路为：秦皇岛线、石家庄线、张家口-京郊线。“长三角”地区的热门自驾线路为：杭州-嘉兴-湖州线、苏州线、上海线。“珠三角”地区的热门自驾线路为：深圳-东莞线、广州-佛山线、珠海-中山线。

以北京为例，假设从北京市中心出发，预计驾车单程在3小时内，可以前往白洋淀景区、房山十渡风景区、古北水镇等;驾车单程4个小时内，张北草原天路、承德避暑山庄，以及南戴河的出游热度较高;如果可以接受单程驾车在5个小时，那么可以前往丰宁坝上、漫山花溪谷、东戴河等地。

此外，根据中国天气网近三十年大数据分析，端午期间全国大范围转暖，除西部及东北部少部分地区外，均可选择短装出游。

2019端午出游预测报告

端午寻“粽”之旅 最宜是嘉兴

《报告》根据公开披露信息，整理了一份“龙舟地图”，呈现了今年端午期间全国主要的龙舟赛事举办地。同时，中国天气网基于近十年历史天气数据分析了这些地区的降水概率、气温等，并提醒大众，因多地气温会感觉比较炎热，须做好防暑工作，及时补充水分。

端午节要吃粽子，如果选择城市游，不妨来场寻粽之旅。《报告》选取了部分特色“吃粽子赏美景”的热门城市，汇总了这些城市的特色粽子并预测了当地的热门景区，为游客出游提供参考。

嘉兴的粽子历史悠久，尤以鲜肉粽最为出名，还有粽子文化博物馆，适合趁着端午节一游，同时可以去西塘、南湖或者乌镇走一走，尽享江南水乡古镇文化。

在北京，端午节期间2019中国北京世界园艺博览会仍在举办，可前往游览，顺便品尝糯米粽、甜粽;蜂蜜凉粽则是陕西西安的特色;黄米粽子是山东济南的特色;四川成都则以辣粽，吃粽子的同时还可以逛逛宽窄巷子等。

精彩推荐

推荐阅读

迷室3隐藏结局怎么打 迷室3隐藏结局流程一览

迷室3隐藏结局怎么打 迷室3隐藏结局流程一览

迷室3游戏一款经典密室逃脱系列游戏，在迷室3中除了几个大家都能打出的结局之外，还有几个隐藏结局，那么这几个隐藏结局该怎么打呢?下面小编给大家带来迷室3隐藏结局达成方法介绍，一起来看看吧。迷室3隐藏结局是什么?隐藏结局流程：达成结局一后，选改命回大厅。图书馆一楼占卜机拉出投币口拿钥匙，上二楼把桌子桌面

2019-05-30|0

全面战争三国人名怎么修改 人名修改方法一览

全面战争三国人名怎么修改 人名修改方法一览

全面战争三国是一款大型即时战略游戏，全面战争三国人名修改怎么修改?下面小编给大家带来全面战争三国人名修改方法介绍一起来看看吧。人名修改方法介绍修改人名的简易方法MOD，目前游戏中的部分随机姓名违和感比较强，尤其是女性的名字，比如“伊健丽婷”、“康勤梦”等等，总是让人看得出戏，这个简易方法可以针对部分

2019-05-30|0

DNF熊猫共盼11周年活动介绍 DNF熊猫共盼11周年活动玩法

DNF熊猫共盼11周年活动介绍 DNF熊猫共盼11周年活动玩法

DNF是一款动作类游戏，DNF6月更新后将会更新熊猫共盼11周年活动，下面给大家带来活动的玩法介绍，感兴趣的玩家一起来看看吧。DNF熊猫共盼11周年怎么玩每天可以在阿拉德处寻找熊猫，找到即可领取礼物。

2019-05-30|0

DNF怎么获得美味的粽子道具？DNF美味的粽子道具获得教学

DNF怎么获得美味的粽子道具？DNF美味的粽子道具获得教学

美味的粽子是DNF中新上线的一个活动道具，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中美味的粽子道具怎么获取吧？下面就跟着91手游网小编来看看吧！DNF美味的粽子道具获取攻略DNF美味粽飘香活动攻略美味的粽子道具怎么获得?DNF美味粽飘香活动时间从2019年的6月6号开启到2019年的6月18号结束，玩家在活动期

2019-05-30|0

淘宝怎么玩618合猫猫？618合猫猫玩法解析

淘宝怎么玩618合猫猫？618合猫猫玩法解析

最近不少小伙伴都在问618淘宝合猫猫怎么玩?有没有什么技巧呢？相信很多网友都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！淘宝合猫猫怎么玩?  1、对此活动感兴趣的话，大家就得先进入淘宝里面的个人中心，然后在其中点击进入“61活动主会场”，在界面里选择“合猫猫做大赢家”功能(

2019-05-30|0

全面战争三国怎么使用士兵数量？士兵数量MOD使用教程

全面战争三国怎么使用士兵数量？士兵数量MOD使用教程

全面战争三国是一款非常好玩的策略游戏。那么在游戏中士兵数量MOD怎么用?有哪些技巧呢？不少小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！士兵数量MOD介绍士兵数量增加MOD，士兵数量增加x1.5/2倍，敌方势力也有效，因为是增加士兵数量，所以对电脑配置要求会有要求。将.pack文件放入游戏Tot

2019-05-30|0

怪物猎人世界冰原太刀增强效果怎么样？冰原太刀增强效果分享

怪物猎人世界冰原太刀增强效果怎么样？冰原太刀增强效果分享

最近很多玩家都在问在怪物猎人世界中冰原太刀有什么新动作?相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！冰原太刀新动作介绍在怪物猎人世界冰原中太刀新增的动作为：特殊收刀、居合拔刀斩、居合拔刀气刃斩和强化攻击。特殊收刀攻击后可能触发的收刀动作，可以派生为居合拔刀斩或居合拔刀气刃斩。

2019-05-30|0

DNF升级大挑战泰波尔斯怎么样 升级大挑战泰波尔斯玩法攻略

DNF升级大挑战泰波尔斯怎么样 升级大挑战泰波尔斯玩法攻略

相信在DNF游戏中很多小伙伴不知道升级大挑战泰波尔斯吧，那么升级大挑战泰波尔斯怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！DNF的升级大挑战，也就是剑影和小魔女的升级大挑战，想必不少玩家很想知道DNF升级大挑战泰波尔斯在哪里打?升级大挑战泰波尔斯怎么通关?DNF升级大挑战泰波尔斯在哪里打?玩家们可

2019-05-30|0

DNF美味的粽子道具是什么 美味的粽子道具获得攻略

DNF美味的粽子道具是什么 美味的粽子道具获得攻略

相信在dnf游戏中很多小伙伴不知道美味的粽子道具吧，那么美味的粽子道具有哪些呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！DNF美味的粽子道具怎么获得DNF美味粽飘香活动攻略美味的粽子道具怎么获得?DNF美味粽飘香活动时间从2019年的6月6号开启到2019年的6月18号结束，玩家在活动期间过关推荐地下城

2019-05-30|0

DNF升级大挑战单人怎么样 单人鸟背玩法攻略

DNF升级大挑战单人怎么样 单人鸟背玩法攻略

相信在DNF游戏中很多小伙伴不知道升级大挑战单人鸟背吧，那么升级大挑战单人鸟背怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！DNF不少玩家开始满级做挑战任务，其中有三个是通关鸟背次数的任务，那么DNF升级大挑战单人鸟背不算次数吗?单人鸟背怎么不加任务次数?DNF升级大挑战单人鸟背不算次数吗?其实这个

2019-05-30|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：ts@91danji.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号