2019端午节放假高速免费吗 2019端午节天气预报

2019年的端午节就快到了，有出行计划的网友都在问2019端午节放假高速免费吗？端午节的天气怎么样？小编为大家带来了2019端午节天气预报，一起来看看吧。
今年端午小长假的第一天，恰逢是全国高考日。建议公众出行时关注交通提示，合理安排时间，错峰出行。
根据国家交通运输部发布的文件《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》，仅针对春节、清明节、劳动节、国庆节四个重要节假日，实施7座(包括7座)以下小型客车高速公路免费通行的政策，但不包括元旦、端午节和中秋节。
端午假期前一天15点 迎第一波出行小高峰
从全国范围来看，《报告》预计，受晚高峰和提前出行影响，端午节出行的第一波高峰将出现在假期前一天(6月6日)的15点至20点。进入小长假后，高速出程高峰将在假期第一天(6月7日)的9点至12点到来，小长假最后一天(6月9日)的15点至21点则为返程高峰。
预计在端午假期出程，S3广深沿江高速东莞段(宴岗隧道-威远立交)最为拥堵，平均车速仅9km/h。其次是G60沪昆高速杭州段(临浦互通-浦阳江大桥)，以及G15沈海高速深圳段(龙岗收费站-水荷立交附近)。
端午返程时，G85渝昆高速重庆段(九龙坡站服务点-新宋家沟二号隧道)最为拥堵，平均车速仅10km/h。其次是G15沈海高速深圳段(白云坑高架-水荷立交)，以及S30惠深沿海高速深圳段(下洞特大桥-大梅沙隧道)。
从整体情况来看，预计端午节的拥堵压力将低于五一和清明假期。
端午十大最热门景区 多具文化旅游特色
《报告》预计，端午小长假，杭州西湖风景名胜区、南京夫子庙-秦淮风光带和北京奥林匹克公园将成为全国最热门景区三甲。
其他位列前十的最热门景区分别是苏州金鸡湖景区、南京钟山国家重点风景名胜区、大连金石滩国家旅游度假区、北京故宫博物院、丽江古城、天津五大道文化旅游区和大理古城。端午节十大最热门景区中，多数景区都有着深厚的文化底蕴。
此外，2019北京世园会世界园艺博览会已于5月1日正式开幕，预计在端午期间也将有较高热度。
在这些热门景区中，大连金石滩国家旅游度假区、南京钟山国家重点风景名胜区，相对拥挤程度较低，属于受欢迎，游客有可能不那么多的景区。
今年六一儿童节恰逢周末，大批“熊孩子”将出现在亲子游热门目的地。
《报告》显示，预计在六一期间，上海迪士尼度假区热度最高，其次是北京动物园，宁波罗蒙环球城、成都欢乐谷、常州环球动漫嬉戏谷和珠海长隆海洋王国，也都非常受孩子们的欢迎，位列热度榜前十。
中国天气网气象数据显示，珠三角地区在六一期间将延续阴雨天气，珠海长隆海洋王国有中雨，深圳华侨城欢乐海岸有雷阵雨，广州动物园有中到大雨，特别提醒出游携带雨具。
除了动物园、游乐园，博物馆也是亲子游的热门去处。《报告》分析预测了儿童节期间全国最热门十大博物馆，其中故宫博物院最热门、其次是成都武侯祠博物馆、中国国家博物馆。仅西安一地，便有三个博物馆上榜，分别是秦始皇兵马俑博物馆、陕西自然博物馆、陕西历史博物馆。
逛不成博物馆的孩子们，一样可以听到精彩的国宝故事。5.18博物馆日以来，百座博物馆馆长、百家交通广播主持人，在高德地图上讲解百件珍贵文物，长知识的同时，还可以为自己家乡的国宝点赞。
草原游张北最热门 去看海到大连金石滩
每年6月起至秋天，正是“草原游”较为适宜的时节。广袤的草原可为这个夏天增添盎然的童趣。《报告》预测，在端午小长假期间，张北草原天路、呼伦贝尔大草原、若尔盖草原等地最为热门。
草原天路部分路段，7日15-17点、8日9-14点会出现短时缓行或拥堵。草原天路自驾总里程较长、弯道较多，自驾游客出行前需备好补给。
端午期间，草原气温适宜，但需要注意防晒，外出游玩戴上太阳帽，涂抹防晒霜。
面对炎炎夏日，踩沙滩踏浪花，全家共享亲子温馨时光，是另一个不错的选择。《报告》预测全国热门海滩景区中，上榜TOP10的海滩南北方各占一半：北方主要分布在大连、青岛和秦皇岛;而南方主要分布在舟山、厦门、北海和三亚。其中，大连金石滩国家旅游度假区、舟山朱家尖、厦门鼓浪屿风景名胜区最受欢迎。
此外，除预测榜上的4A级以上的景区外，西冲第一沙滩、大梅沙海滨公园等景点，也是“海滩游”的热门目的地。
短途自驾热度高 错峰出游省时间
《报告》分析了以北京、上海、广州为中心的三大城市圈短途自驾游。“京津冀”地区的热门自驾线路为：秦皇岛线、石家庄线、张家口-京郊线。“长三角”地区的热门自驾线路为：杭州-嘉兴-湖州线、苏州线、上海线。“珠三角”地区的热门自驾线路为：深圳-东莞线、广州-佛山线、珠海-中山线。
以北京为例，假设从北京市中心出发，预计驾车单程在3小时内，可以前往白洋淀景区、房山十渡风景区、古北水镇等;驾车单程4个小时内，张北草原天路、承德避暑山庄，以及南戴河的出游热度较高;如果可以接受单程驾车在5个小时，那么可以前往丰宁坝上、漫山花溪谷、东戴河等地。
此外，根据中国天气网近三十年大数据分析，端午期间全国大范围转暖，除西部及东北部少部分地区外，均可选择短装出游。
端午寻“粽”之旅 最宜是嘉兴
《报告》根据公开披露信息，整理了一份“龙舟地图”，呈现了今年端午期间全国主要的龙舟赛事举办地。同时，中国天气网基于近十年历史天气数据分析了这些地区的降水概率、气温等，并提醒大众，因多地气温会感觉比较炎热，须做好防暑工作，及时补充水分。
端午节要吃粽子，如果选择城市游，不妨来场寻粽之旅。《报告》选取了部分特色“吃粽子赏美景”的热门城市，汇总了这些城市的特色粽子并预测了当地的热门景区，为游客出游提供参考。
嘉兴的粽子历史悠久，尤以鲜肉粽最为出名，还有粽子文化博物馆，适合趁着端午节一游，同时可以去西塘、南湖或者乌镇走一走，尽享江南水乡古镇文化。
在北京，端午节期间2019中国北京世界园艺博览会仍在举办，可前往游览，顺便品尝糯米粽、甜粽;蜂蜜凉粽则是陕西西安的特色;黄米粽子是山东济南的特色;四川成都则以辣粽，吃粽子的同时还可以逛逛宽窄巷子等。
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