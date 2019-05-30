全面战争三国马超怎么得 马超获取攻略一览

2019-05-30 16:04:16 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国马超如何获得?有很多小伙伴们都不知道，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了马超获取攻略一览，希望能够帮助到大家。

马超获得方法

入手最简单也可能是最麻烦的。

因为一开始是继承人，所以可以用联姻大法要过来。首先是让刘备收养一个垃圾将领，不能是传奇将领，然后给他娶老婆。然后让他去打必败的仗，不是传奇不能复活。他死了之后，他的老婆就变成你的远亲，之后再拿他的老婆去和马腾联姻，就有机会能把马超要过来。

前提是你和马腾关系要好，能给得起马腾的出价，还有就是动作要快，马超娶老婆了就不能这样了。不过一开局的时候马超还没成年，所以还有时间。看不到马腾的话，可以用间谍来开图。或者找个将领去用齐心占一个离马腾近的城就能看到了。