DNF野兽斯瑞姆卡片属性什么样 野兽斯瑞姆卡片属性分享

2019-05-30 16:02:27 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在dnf游戏中普雷副本马上就要在周年庆的时候正式上线了，好多小伙伴们都在问这个野兽斯瑞姆卡片属性怎么样，好奇的小伙伴赶紧来和小编一起看看野兽斯瑞姆卡片属性介绍吧!

DNF野兽斯瑞姆卡片属性怎么样

辅助装备

力量+60(上限：+80)

智力+60(上限：+80)

体力+60(上限：+80)

精神+60(上限：+80)

无法通过卡片合成器获得无法通过卡片合成获得。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于DNF中野兽斯瑞姆卡片相关属性介绍啦!