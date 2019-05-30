LOL转区半价活动介绍2019 LOL转区系统网址分享

2019-05-30 16:01:18 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

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LOL转区半价活动2019

2月14日 12:00~2月21日 12:00活动期间，原价199元的转区费用在优惠期间仅售99.5元;原价4900点券的改名卡仅售2450点券。

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目前来说大部分想要转区的玩家都比较倾向于转到网四、网一与电一，然后是艾欧尼亚、黑色玫瑰这样人比较多的区，不然每次打游戏都没有什么新鲜感，也有的玩家是想和朋友开黑才转服的，所以说这次的活动是真的很不错。

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