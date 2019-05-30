三国全面战争传奇难度刘备怎么通关？传奇难度刘备通关教程

刘备是《三国全面战争》中很多玩家都很喜欢，那么在游戏中传奇难度刘备该怎么过？有哪些技巧呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
刘备是三国演义一书的正面主角之一，从一个织席贩履之徒到汉昭烈帝，他可以说是白手起家的典范了。唯一的遗憾就是俩兄弟未得善终，而自己“创业未半而中道崩殂”。
开局
经过无数梦一场，终于有一个梦走到结局了。
刘曹起始位置真的有够差，北边袁南边孙都有变大魔王的机会。
这场我最后的三帝之争也是他们两个，帝都一个选在公孙度家，一个选在最西南边那个角角。
改革我先走农>战役移动距离>工商，建筑就是三个农工商加固定数字收入的都盖，城除了首都都只到小型都而已，再上去治安狂喷.其实稍微算一下就知道，我200多回合破。
丢下去的钱都要20～30几回合才回收，还是留着比较安全，AI不太会控粮经济大多靠卖粮维生。
军队组成，初期刘就是没意外的义勇军无双，大将选有加移动距离的关羽。6剑盾6长枪4益州弓手2骑，用益州弓是因为这代兵不管敌我都太能扛了。
射到没箭矢就要肉搏了，然后靠飞哥带两只骑在敌人后面来回冲锋闹。
中后期
通场选一个金或土+2水武将组成，4剑盾2长枪6弓6投石。
玩到最后大概4队进攻2队在守，因为对面一定是你的部队*1.5数量。
所以计算机会大胆打你所以大多靠伏击坑掉超多大军.最怕那种臣服的弱小势力只有一队。
然后开强行军整天在你家逛，真的心烦。
一开始我选择统一东北先，尤其孔融先打，传奇是没有朋友的下秒翻脸的多的是。
然后灭黄巾贼>我选择不帮陶>跟袁绍组联军>回来打彭城东海(到这边都跟曹保持互相不侵犯)。
袁绍似乎是自爆被袁术+公孙+韩打到快爆都退到平原了>看袁变弱了决定南下挑战魔王了。
打下广陵城瞬间孙就先宣战了>袁绍臣服孙大家都停手打他了>同时被孙袁南北夹。
(以上是梦最常醒的地方)
漫长的守备时间(北边守东郡泰山城，南边守彭城)这段垃圾时间守超久。
公孙跟韩互打袁绍又壮大(但也解除对孙的臣服了跟我和谈)。
把总兵力准备南征，这时曹操臣服孙我傻眼(但他没有宣我)。
西凉这时统一了，马超结束了董家政权(然后马超又臣服孙了感受各种恶意)。
又得把2队兵放回东郡，马超会从左边小路一直来。
孙称帝啦!然后守到终于曹又背骨孙了，也终于跟曹操袁术组成联军了。
我们三个刚好各自背对背靠，袁术开始打西凉军，曹操两队军力直接切孙家后面强占他地。
袁绍也加入我们联军了(他快统一北边了，傻眼开场都快死了)。
把守军放彭城(南边来的计算机都很执着这我也不懂)4队主力从建业登陆一路往蜀打。
曹操死了换他老婆继承(原来曹本人100%不给并，换老婆马上就被我并了)。
三帝剧情触发后
三帝剧情触发，袁绍也疯狂进军荆州孙的地盘。
打到长沙孙老家他就投了(接受投降是错误的选择)。
并了到孙帝都，那边的地(然后贪腐都是99%)钱疯狂扣，开始疯狂拆房子。
世界的恶意又来啦～原来臣服孙的都跳到袁绍那啦开始被四面八方围殴完全守不了。
决定菁英直冲袁家帝都了(只派两队守孙的原帝都)，两边开始换家。
打了三四场少对多恶战，对方打到我首都前我终于打下袁绍帝都称王!
(结果左下荆南荆州跟曹操原来地被吞太多块不能结束，好像要90我只剩72)
开始有点绝望用了外交割了四个城换停战(称王前好像不能停战)。
发现有要求对面臣服我的选项，但高达负187但可以商谈?
全身家当丢下去还负40几，开始拔武将宝物4个4个进贡给AI，从负500一次25灌到好感800多，再梭哈一次AI竟然同意了就跳结局跳成就了，差点又要噩梦了!
事后检讨其实我只要慢慢打过去孙帝都，然后开始把主力调回北边奇袭袁帝都根本没那么多鸟事。
同时打下两个帝都，应该瞬间就结束了.袁术是唯一真心好友没背叛过我，他领土最大还有打到长安。
然后随着被袁绍宣战，他也被围攻到剩老家。
目前武将技能只服增加25%战役移动距离。
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