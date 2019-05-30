DNF小魔女荒古套选哪个 小魔女荒古套选最佳选择推荐

2019-05-30 16:00:19 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

小魔女作为DNF新职业，上线已经五天时间，那么作为辅助职业，小魔女荒古套选哪个?今天91小编给大家带来了小魔女荒古套选最佳选择推荐，希望能够帮助到大家。

问题：

DNF小魔女荒古套选什么?

答案：

小魔女可搭配荒古套选择有很多种，例如耀之荣光、悲封的悲鸣等等，由于小魔女是奶职业，所以荒古套选择耀之荣光。

小魔女耀之荣光护腿/腰带

力量+154(额外加在基础属性上)

物理暴击+5%

耀之荣光短靴

装备后每30秒消耗1个无色小晶体增加10点所有属性强化，持续30秒，换装消失



