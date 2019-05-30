全面战争三国传奇武将招募技巧是什么 传奇武将招募方法一览

2019-05-30 15:59:30 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都想知道在全面战争三国游戏中传奇武将怎么招募?不少玩家对此都不太清楚，小编今天给大家带来的就是全面战争三国传奇将领招募方法介绍，需要的朋友还不快进来看看。

传奇将领招募方法介绍

首先，每回合第一时间打开官职页面查看在野将领，年龄小于30，单属性大于90就招募;然后将单身男女将领收为义子(女)，外交和各势力联姻，前期可得吕布、马超、孙策等传奇领主，中期可得孙权、孙尚香等刚长大的孩子;最后打仗可过俘虏对方优秀的将领，如果不同意投降，就放回去再抓一遍。

注意，请一定要在爆兵之前，提前准备好20个以上的可用将领，否则你只能用垃圾将领带兵。

以上就是小编给大家带来的全面战争三国传奇将领招募方法介绍，想必大家都了解了吧。