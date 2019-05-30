雷霆一击长杆武器哪个好？三把长杆武器属性一览

在《雷霆一击(mordhau)》游戏中游戏很多的武器，相信很多玩家都很好奇在游戏中有哪些长杆武器 ？哪个好呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！
《雷霆一击(mordhau)》是一款较难上手的中世纪格斗游戏，这款游戏的武器选择很值得研究，在这之中，距离较长的长杆武器非常受玩家欢迎，那么在这些长杆武器中该如何选择呢?
一、长矛：
长度180厘米，速度650毫秒
可刺，不可挥砍(伤害极低)
按R后
距离变短，一般都不会用，这里不讨论
二、巨型月牙斧
长度105厘米，速度625毫秒
可挥砍，不可刺(伤害极低)
伤害比长矛高
按R后
长度140厘米!(很强，和Zweihander差不多)，速度675毫秒
对头伤害变高了一点点
三、长戟：
长度135厘米，速度625毫秒
可刺可砍!挥砍伤害略低于月牙斧，刺伤高于长矛(下面有图)
按R后
长度165厘米(全武器第二!只率低于长矛!强无敌!)速度650(这个长度完全可以接受!完美快慢刀)
长度：
长矛>长戟>月牙斧
砍伤：
月牙斧略>长戟远>长矛(0)
刺伤：
长戟略>长矛远>月牙斧(0)
速度：
都差的不大
四、总结：
长戟可刺可砍!既可用于单挑(刺砍)也可用于列阵群殴(刺)还能偷人(砍)!按R后长度165厘米命中率极高!速度适中!堪称完美!!!!!!!!!
(极轴和钩镰不讨论，不在一个层面)。
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