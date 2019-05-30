死亡搁浅预告片解析 死亡搁浅预告什么意思

《死亡搁浅》预告、发售日终于公开，玩家激动不已，预告播放量节节攀升，国内玩家对这款预热已经太久了的游戏也是期待不已，居然还把“死亡搁浅预告”推上了热搜。
虽然排名靠后，但“死亡搁浅预告”的tag确实是实打实上了微博热搜榜，作为一款海外的主机游戏，有这个热度已经十分不易，不愧是人见人爱花见花开的小岛监督出品。
《死亡搁浅》新预告你看懂了么?或许看不看懂都不重要了，有玩家表示，预告很牛，看不懂，但是…也要买，预购才是正经事!下面请看岛学家大神分析。
大概剧情是：首先平行宇宙空间概念贯穿了全场，未来世界遭到了某种破坏，大部分人类被分化到另一平行空间中成为了傀儡“BT”，也就是跟鬼魂一样的存在，无法完全死去，可以称为死亡搁浅，超级大国美国分崩离析，主角sam的任务是拯救并连接这些空间的人，团结起来重振人类世界。如上所说，当主角被称之为BT的傀儡鬼抓住后会被拉进泥潭通道前往另一平行空间，那里发生的一切跟人类现实空间不大一致，但不会导致主角死亡，主角需要克服障碍达成某些条件才能重返自己的世界，在这个过程中有战斗，搜寻，拯救等元素。现实世界中，主角还要面临一些不希望人类联合起来的恐怖分子骚扰(预告中的黄衣持棍者)，红衣女就是躺在病床上的老妇，她像是另一平行空间中存在于主角记忆中的幻觉(类似盗梦空间中小李子潜意识里的老婆)，引导着主角的精神方向。拔叔扮演的是一位疯狂的科学家，他制造了人工合成婴儿，后来或许是因为打开了平行宇宙空间的大门而被魔化，穿梭在各个空间中阻碍主角的行动，而主角因为基因受到改造可以感知普通人类无法看见的BT傀儡，主角怀里的婴儿通过容器可以触发感应装置，而婴儿在拔叔的空间里变成了鬼娃，这个婴儿代表着人类的未来，是鬼还是人，人类是否能重振旗鼓，是否能团结一心，全看玩家操作的主角所作出的选择与行动。
小岛鬼才风，神作预定!
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