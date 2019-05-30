DNF剑影荒古记忆选择什么好 剑影荒古记忆最佳选择推荐

2019-05-30 15:58:05 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF新职业剑影上线之后，很多人都达到了预约奖励领取要求，那么剑影荒古记忆选择什么好?今天91小编给大家带来了剑影荒古记忆最佳选择推荐，希望能够帮助到大家。

问题

剑影荒古的记忆礼盒选那一套好点?

答案

剑影荒古记忆礼盒选择血色残阳，对剑影提升帮助大，后期可以换成95史诗装备。

剑影血色残阳护肩/腰带/战靴

物理攻击力+55

魔法攻击力+55

独立攻击力+83

攻击速度+5%

移动速度+5%

施放速度+6%