三国全面战争马腾势力怎么统一？马腾势力统一方法介绍

2019-05-30 15:57:18 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《三国全面战争》是一款非常好玩的策略游戏。相信很多玩家都不知道在游戏中马腾怎么统一势力呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

《三国全面战争》为玩家们构建了一个群雄割据的世界，不管你选择哪个势力，最终目标都是统一。

开局

和所有大势力都结盟，结盟我只给垃圾随身物品，坚决不给钱，和附加条款，拖累经济。

我需要一块能让我好好发育，易守难攻，打起来不会腹背受敌的领土发展。

所以我开始打蜀中主意，刘焉很容易打，但是有一个问题，就是当时蜀中那一块有一个强大的好像是跟黄巾军有关系的势力，具体我忘了，我本来是结盟的，他也在和我抢，所以很尴尬，他打下来，我又不能打他了。

于是只能先发展内政，韬光养晦了一段时间(下次玩我不会这么玩了，在偏远地区苟确实能保存实力，但是太浪费时间了，我后来基本都没什么将领了)。

于此同时我搞到了流浪的赵云。

但是军队扩张带来的问题来了，我城池少，军队过度发展，我就只能提高税，发展差事，甚至好多次濒临破产。

我只能把身上随身物品疯狂卖，渡过了最困难的时期，然后打下新野一片，卖给了孙坚(当时每月扣2000，实在撑不下去了)。

此时孔融已经跨过董家土地，把天水一代，就是西北边收了一些了，我也趁机和他联盟灭了龚都。

我把蜀中占据，兵力不错，资金也能勉强维生了。

在和孙坚，董家，孔融关系都非常稳定的时间，我基本整个边界是安全的，我开始兵分两路冲云南和韩遂。

当时云南一代被刘备占据，这时候曹操被灭了，刘备如日中天，但是他的领土非常分散，从东海，到襄阳到云南，所以我觉得他应该有很多空城，所以开始打他。

这时候我遇到了第一次重大考验，如果没有这一次，我可能会体早统一很久。

这个关键的时候马腾驾崩了，81岁，能想象到我前期韬光养晦了多久吧。

然后马超继续挥军南下，把云南到成都之间的城市都收了。

但是北方战场却遭遇滑铁卢。

我的伐北十字军被韩家2队兵一起围了，最后庞德阵亡，我损失非常惨重，直接导致北伐失败，韩家那四块地非常恶心，距离远，你去打一个，另外3个城就可以出兵。

北边只能继续养了，钱不够，也没法一步到位，好在我身上随身物品挺多，换了大量金钱。

可以时，南方又出现大变故，刘备向孙权附庸了(前面说过刘备战线特别长，所以虽然有一段时间达到鼎盛，但是很快就被打得喘不过气，这也是我为什么敢打他的原因)。

孙坚爸爸可不敢得罪，坐拥整个南方，于是我只能绕很远去打士家。

由于太轻敌，等我到云南下面两个城的时候，我被士家包了，我是真没想到他们兵力这么强，整整有2500，我只有600，最后打的四散而逃，和士签署和平。

到此我军队基本全崩了，我以为要gg了，好在周围全是盟友，我又韬光养晦了很多年。

重新出山

这次改变思路，韩遂儿子我是一定要拿下来的。

我用三只大军，直接把他家一次性踏平，然后赵云带队打襄阳以西刘表的地盘。

这么做的用意一会跟你们说。

灭了韩遂后，我开始打孔融的主意。

当时孔融势力非常强大，基本就是巅峰刘备的地盘的北方版，从东海到西凉一代，

但是问题同样明显，当时他在中原地区，各种跟人打，那么长安以西肯定都是空城，懂家又是我的联军，我可以安心打。

就这样我三只军队一直打到了河内，洛阳上方，加上襄阳以西地区都是我的，那么我就对董家成了包围趋势。

开始向董卓宣战，一路有惊无险，此时我的版图已经很大了，坐拥12只满员军队，无数同盟。

但这个时候，赵云死了，我很难受。

此时我把北方的边边角角势力收了后，开始向袁绍后代宣战，并且联盟了孔融(花了巨资)。

我可以安心打袁家，但是我在打河内上边一点的那个城市，吃了大亏，旗帜是张，足足灭了3只满员军队，死了5个将领才拿下这个小势力。

但当时我非常有钱，疯狂扩军。和袁家打得如火如荼，但是意外发生了。

我的都城，成都被黄巾军攻下了!你没听错!被黄巾军。

我每个月6000多的收入，一下变成-5000每个月，这谁撑得住啊，赶紧卖各种资源，并且撤了一队军回了成都，好在打袁绍有惊无险。

这时候局势很明朗，南方剩孙家，士家;中原剩2大势力，孔家和袁术的后代，还有一些边边角角小势力忽略不计。

我当时思考了一下，是先灭袁，孔。统一孙权以外的地方还是先打孙权。

后来我思考了一下：

1.袁孔两家开档就一直在打，基本不太可能成气候，一起对抗我。

2.吞灭这两家，我怕孙家随时偷袭我。

3.孙家虽然现在土地没我大，但是发育了这么久。

对了，有个忘了说了，我打袁绍儿子前，刘备向孙家合邦了，不费一兵一卒，孙家基本一直在发育，我觉得我真不一定最后打得过，或者会很头疼。

加上马超年事已高，我想在马超死之前统一。

于是我让袁术做我附庸，孔融是我军事同盟，一起打孙家。

在一路拿下很多空城后，遇到了孙家真正的实力，死伤无数，将领直接从85 减到56个(战死，老死的)，这时候我才感受到了游戏的高潮。

最后孙家集结所有军队，我5000打1万2，惊险翻盘，然后后来基本都是拿空城了。

在我计划全部拿下吴国后，安心称帝(不知道我理解的对不对，是不是称帝后，我的盟友有几率就打我了)，结果东吴还剩三座城的时候，马超驾崩了。

这里说个有趣的，我马超忘记结婚了……

所以没有儿子，只能传给弟弟了。

我那个后悔啊，感觉很不爽啊。

灭了吴国打袁孔就是洒洒水，他俩还互相打，历经三代人的努力，最终完成统一大业。