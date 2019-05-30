91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 产业动态 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏攻略> > 正文

三国全面战争马腾势力怎么统一？马腾势力统一方法介绍

2019-05-30 15:57:18来源：91单机游戏编辑：沐兮

三国全面战争》是一款非常好玩策略游戏。相信很多玩家都不知道在游戏中马腾怎么统一势力呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

《三国全面战争》为玩家们构建了一个群雄割据的世界，不管你选择哪个势力，最终目标都是统一。

开局

和所有大势力都结盟，结盟我只给垃圾随身物品，坚决不给钱，和附加条款，拖累经济。

我需要一块能让我好好发育，易守难攻，打起来不会腹背受敌的领土发展。

所以我开始打蜀中主意，刘焉很容易打，但是有一个问题，就是当时蜀中那一块有一个强大的好像是跟黄巾军有关系的势力，具体我忘了，我本来是结盟的，他也在和我抢，所以很尴尬，他打下来，我又不能打他了。

于是只能先发展内政，韬光养晦了一段时间(下次玩我不会这么玩了，在偏远地区苟确实能保存实力，但是太浪费时间了，我后来基本都没什么将领了)。

于此同时我搞到了流浪的赵云。

但是军队扩张带来的问题来了，我城池少，军队过度发展，我就只能提高税，发展差事，甚至好多次濒临破产。

我只能把身上随身物品疯狂卖，渡过了最困难的时期，然后打下新野一片，卖给了孙坚(当时每月扣2000，实在撑不下去了)。

此时孔融已经跨过董家土地，把天水一代，就是西北边收了一些了，我也趁机和他联盟灭了龚都。

我把蜀中占据，兵力不错，资金也能勉强维生了。

在和孙坚，董家，孔融关系都非常稳定的时间，我基本整个边界是安全的，我开始兵分两路冲云南和韩遂。

当时云南一代被刘备占据，这时候曹操被灭了，刘备如日中天，但是他的领土非常分散，从东海，到襄阳到云南，所以我觉得他应该有很多空城，所以开始打他。

这时候我遇到了第一次重大考验，如果没有这一次，我可能会体早统一很久。

这个关键的时候马腾驾崩了，81岁，能想象到我前期韬光养晦了多久吧。

然后马超继续挥军南下，把云南到成都之间的城市都收了。

但是北方战场却遭遇滑铁卢。

我的伐北十字军被韩家2队兵一起围了，最后庞德阵亡，我损失非常惨重，直接导致北伐失败，韩家那四块地非常恶心，距离远，你去打一个，另外3个城就可以出兵。

北边只能继续养了，钱不够，也没法一步到位，好在我身上随身物品挺多，换了大量金钱。

可以时，南方又出现大变故，刘备向孙权附庸了(前面说过刘备战线特别长，所以虽然有一段时间达到鼎盛，但是很快就被打得喘不过气，这也是我为什么敢打他的原因)。

孙坚爸爸可不敢得罪，坐拥整个南方，于是我只能绕很远去打士家。

由于太轻敌，等我到云南下面两个城的时候，我被士家包了，我是真没想到他们兵力这么强，整整有2500，我只有600，最后打的四散而逃，和士签署和平。

到此我军队基本全崩了，我以为要gg了，好在周围全是盟友，我又韬光养晦了很多年。

重新出山

这次改变思路，韩遂儿子我是一定要拿下来的。

我用三只大军，直接把他家一次性踏平，然后赵云带队打襄阳以西刘表的地盘。

这么做的用意一会跟你们说。

灭了韩遂后，我开始打孔融的主意。

当时孔融势力非常强大，基本就是巅峰刘备的地盘的北方版，从东海到西凉一代，

但是问题同样明显，当时他在中原地区，各种跟人打，那么长安以西肯定都是空城，懂家又是我的联军，我可以安心打。

就这样我三只军队一直打到了河内，洛阳上方，加上襄阳以西地区都是我的，那么我就对董家成了包围趋势。

开始向董卓宣战，一路有惊无险，此时我的版图已经很大了，坐拥12只满员军队，无数同盟。

但这个时候，赵云死了，我很难受。

此时我把北方的边边角角势力收了后，开始向袁绍后代宣战，并且联盟了孔融(花了巨资)。

我可以安心打袁家，但是我在打河内上边一点的那个城市，吃了大亏，旗帜是张，足足灭了3只满员军队，死了5个将领才拿下这个小势力。

但当时我非常有钱，疯狂扩军。和袁家打得如火如荼，但是意外发生了。

我的都城，成都被黄巾军攻下了!你没听错!被黄巾军。

我每个月6000多的收入，一下变成-5000每个月，这谁撑得住啊，赶紧卖各种资源，并且撤了一队军回了成都，好在打袁绍有惊无险。

这时候局势很明朗，南方剩孙家，士家;中原剩2大势力，孔家和袁术的后代，还有一些边边角角小势力忽略不计。

我当时思考了一下，是先灭袁，孔。统一孙权以外的地方还是先打孙权。

后来我思考了一下：

1.袁孔两家开档就一直在打，基本不太可能成气候，一起对抗我。

2.吞灭这两家，我怕孙家随时偷袭我。

3.孙家虽然现在土地没我大，但是发育了这么久。

对了，有个忘了说了，我打袁绍儿子前，刘备向孙家合邦了，不费一兵一卒，孙家基本一直在发育，我觉得我真不一定最后打得过，或者会很头疼。

加上马超年事已高，我想在马超死之前统一。

于是我让袁术做我附庸，孔融是我军事同盟，一起打孙家。

在一路拿下很多空城后，遇到了孙家真正的实力，死伤无数，将领直接从85 减到56个(战死，老死的)，这时候我才感受到了游戏的高潮。

最后孙家集结所有军队，我5000打1万2，惊险翻盘，然后后来基本都是拿空城了。

在我计划全部拿下吴国后，安心称帝(不知道我理解的对不对，是不是称帝后，我的盟友有几率就打我了)，结果东吴还剩三座城的时候，马超驾崩了。

这里说个有趣的，我马超忘记结婚了……

所以没有儿子，只能传给弟弟了。

我那个后悔啊，感觉很不爽啊。

灭了吴国打袁孔就是洒洒水，他俩还互相打，历经三代人的努力，最终完成统一大业。

游民星空

精彩推荐

推荐阅读

迷室3隐藏结局怎么打 迷室3隐藏结局流程一览

迷室3隐藏结局怎么打 迷室3隐藏结局流程一览

迷室3游戏一款经典密室逃脱系列游戏，在迷室3中除了几个大家都能打出的结局之外，还有几个隐藏结局，那么这几个隐藏结局该怎么打呢?下面小编给大家带来迷室3隐藏结局达成方法介绍，一起来看看吧。迷室3隐藏结局是什么?隐藏结局流程：达成结局一后，选改命回大厅。图书馆一楼占卜机拉出投币口拿钥匙，上二楼把桌子桌面

2019-05-30|0

全面战争三国人名怎么修改 人名修改方法一览

全面战争三国人名怎么修改 人名修改方法一览

全面战争三国是一款大型即时战略游戏，全面战争三国人名修改怎么修改?下面小编给大家带来全面战争三国人名修改方法介绍一起来看看吧。人名修改方法介绍修改人名的简易方法MOD，目前游戏中的部分随机姓名违和感比较强，尤其是女性的名字，比如“伊健丽婷”、“康勤梦”等等，总是让人看得出戏，这个简易方法可以针对部分

2019-05-30|0

DNF熊猫共盼11周年活动介绍 DNF熊猫共盼11周年活动玩法

DNF熊猫共盼11周年活动介绍 DNF熊猫共盼11周年活动玩法

DNF是一款动作类游戏，DNF6月更新后将会更新熊猫共盼11周年活动，下面给大家带来活动的玩法介绍，感兴趣的玩家一起来看看吧。DNF熊猫共盼11周年怎么玩每天可以在阿拉德处寻找熊猫，找到即可领取礼物。

2019-05-30|0

DNF怎么获得美味的粽子道具？DNF美味的粽子道具获得教学

DNF怎么获得美味的粽子道具？DNF美味的粽子道具获得教学

美味的粽子是DNF中新上线的一个活动道具，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中美味的粽子道具怎么获取吧？下面就跟着91手游网小编来看看吧！DNF美味的粽子道具获取攻略DNF美味粽飘香活动攻略美味的粽子道具怎么获得?DNF美味粽飘香活动时间从2019年的6月6号开启到2019年的6月18号结束，玩家在活动期

2019-05-30|0

淘宝怎么玩618合猫猫？618合猫猫玩法解析

淘宝怎么玩618合猫猫？618合猫猫玩法解析

最近不少小伙伴都在问618淘宝合猫猫怎么玩?有没有什么技巧呢？相信很多网友都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！淘宝合猫猫怎么玩?  1、对此活动感兴趣的话，大家就得先进入淘宝里面的个人中心，然后在其中点击进入“61活动主会场”，在界面里选择“合猫猫做大赢家”功能(

2019-05-30|0

全面战争三国怎么使用士兵数量？士兵数量MOD使用教程

全面战争三国怎么使用士兵数量？士兵数量MOD使用教程

全面战争三国是一款非常好玩的策略游戏。那么在游戏中士兵数量MOD怎么用?有哪些技巧呢？不少小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！士兵数量MOD介绍士兵数量增加MOD，士兵数量增加x1.5/2倍，敌方势力也有效，因为是增加士兵数量，所以对电脑配置要求会有要求。将.pack文件放入游戏Tot

2019-05-30|0

怪物猎人世界冰原太刀增强效果怎么样？冰原太刀增强效果分享

怪物猎人世界冰原太刀增强效果怎么样？冰原太刀增强效果分享

最近很多玩家都在问在怪物猎人世界中冰原太刀有什么新动作?相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！冰原太刀新动作介绍在怪物猎人世界冰原中太刀新增的动作为：特殊收刀、居合拔刀斩、居合拔刀气刃斩和强化攻击。特殊收刀攻击后可能触发的收刀动作，可以派生为居合拔刀斩或居合拔刀气刃斩。

2019-05-30|0

DNF升级大挑战泰波尔斯怎么样 升级大挑战泰波尔斯玩法攻略

DNF升级大挑战泰波尔斯怎么样 升级大挑战泰波尔斯玩法攻略

相信在DNF游戏中很多小伙伴不知道升级大挑战泰波尔斯吧，那么升级大挑战泰波尔斯怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！DNF的升级大挑战，也就是剑影和小魔女的升级大挑战，想必不少玩家很想知道DNF升级大挑战泰波尔斯在哪里打?升级大挑战泰波尔斯怎么通关?DNF升级大挑战泰波尔斯在哪里打?玩家们可

2019-05-30|0

DNF美味的粽子道具是什么 美味的粽子道具获得攻略

DNF美味的粽子道具是什么 美味的粽子道具获得攻略

相信在dnf游戏中很多小伙伴不知道美味的粽子道具吧，那么美味的粽子道具有哪些呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！DNF美味的粽子道具怎么获得DNF美味粽飘香活动攻略美味的粽子道具怎么获得?DNF美味粽飘香活动时间从2019年的6月6号开启到2019年的6月18号结束，玩家在活动期间过关推荐地下城

2019-05-30|0

DNF升级大挑战单人怎么样 单人鸟背玩法攻略

DNF升级大挑战单人怎么样 单人鸟背玩法攻略

相信在DNF游戏中很多小伙伴不知道升级大挑战单人鸟背吧，那么升级大挑战单人鸟背怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！DNF不少玩家开始满级做挑战任务，其中有三个是通关鸟背次数的任务，那么DNF升级大挑战单人鸟背不算次数吗?单人鸟背怎么不加任务次数?DNF升级大挑战单人鸟背不算次数吗?其实这个

2019-05-30|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：ts@91danji.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号