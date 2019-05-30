DNF普雷普通模式难度怎么样 普雷普通模式主要难度特点介绍

2019-05-30 15:56:56 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF6月6日将会带全新普雷普通模式，为11周年版本进行预热。那么作为新副本普雷普通模式难度怎么样?今天91小编给大家带来了普雷普通模式主要难度特点介绍，希望能够帮助到大家。

DNF普雷普通模式难度怎么样

据透露的消息，这次的普雷普通模式将会有多达15个小型副本!是乌龟每日的整整3倍，真的是很难想象当初的5个副本的乌龟开荒时期就让玩家感受到了复活币根本不够用的感觉，着15个地图一套流程下来要花费120点疲劳值。而且图越长，队友的心态越容易爆炸，参考当时的卢克。

前两个的防御战是不是想起了乌龟副本活在远古时期的舰炮防御战?说实话还是特别有意思的，那时候百家争鸣，暗影九修罗，厉鬼6大枪等等异界套黑科技群雄并起，但是随着时间的推移，已经没有人去打这个过气的地图了，多半是浪费时间。而现在普雷妮又重新的拉出了防御战这样的机制。

不知道现在没有任何特殊机制的95b能不能胜任这些副本，如果特效能够用的话还是非常棒的，如果特效不能用，估计打的还是会非常的费劲，还没有超界3的大家快点升级。超界三现在是进团的门槛，当然是在打造不错的基础上