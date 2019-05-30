DNF奶萝传说套选什么 奶萝传说套最佳选择推荐

2019-05-30 15:56:04 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF新职业奶萝已经上线，在前期装备选择上，奶萝可以用传说套过渡。那么奶萝传说装备用什么好?今天91小编给大家带来了奶萝传说套最佳选择推荐，希望能够帮助到大家。

DNF奶萝传说套选什么

对于我们的远古套装，我们可以在过渡的时候，适当选择增幅套装，奶萝就是走辅助路线的

不选择走辅助的话，大家可以要兰总6件，记得增加一个首饰

剩余的首饰部位，大家可以选择耀之荣光来填上

斗气装备，也就是艾肯，可以给奶萝排名第二进行使用

疾风之证传说是我们最好的，当然了，选择自己的板甲就可以

好了就是这样了，还有一套必须要的装备，那就是给奶萝使用深渊之鳞的换装了