全面战争三国养猪流玩法技巧是什么 养猪流玩法攻略详解

2019-05-30 15:56:04 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都想知道在全面战争三国游戏中刷级技巧是什么，想必很多朋友都还不是很清楚，小编今天给大家带来的就是全面战争三国养猪流刷级方法介绍，需要的朋友还不快进来看看。

养猪流刷级方法介绍

什么叫做养猪流呢?非常简单，就是如曹操、刘备、孙权这种人才济济的派系，在灭掉他们之前，给他们保留一个村庄，不要杀掉，当成猪圈，然后在猪圈旁边驻守一支军队，每次他们建立军队后，都去攻打一次，然后点击洗劫并撤退，等下次猪长大(招募)了之后再来。

养猪这个玩法，不但可以源源不断的招募(俘虏)到对方的优秀将领，还可以快速练级，操作难度还简单易学，可以说是大家必须掌握的一种玩法。

以上就是小编给大家带来的全面战争三国养猪流刷级方法介绍，想必大家都了解了吧。