刀塔自走棋羁绊怎么使用？羁绊使用方法分享

2019-05-30 15:55:34 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都在问在刀塔自走棋中羁绊怎么用？有哪些技巧呢？相信很多玩家都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

《刀塔自走棋》中，由于存在着强势的羁绊，因此一些阵容是比较稳定的。那么羁绊有哪些运用技巧呢?

常用羁绊简介

自走棋有很多传统的强势阵容，那么具体有哪些羁绊呢?

精英六战：六战士(护甲)，双娜迦(魔抗)，双野兽(百分比攻击力)，若带暗影牧师还有双巨魔(攻速)。

六精灵体系：主要为六精灵(闪避)，奶德带双野兽(百分比攻击力)，精灵三猎(攻击力)，精灵三刺(暴击几率)，大后期对付法师加入双娜迦(魔抗)。

精英战猎：三战士(护甲)，双娜迦(魔抗)，三猎人(攻击力)，双野兽(百分比攻击力)，双亡灵(减护甲)，甚至可能四亡灵，六猎(10人口的时候)。

巨魔骑：三骑士(护盾)，三术士(吸血)，四巨魔(全体攻速)，双亡灵(减护甲)。

龙骑：六骑士(全体护盾)，双亡灵(减护甲)。

战士法：三战士(护甲)，三法(减魔抗)。

兽人法：四兽人(血量)，三战士(护甲)，三法(减魔抗)。

六法：可能存在两元素(石化)，六法(减大量魔抗)，大后期可能出现三战士(护甲)。

六刺：三精灵(闪避)，六刺客(大幅增加暴击几率)，大后期对付法师双娜迦(魔抗)，对付战士元素(石化)

地精：六地精(护甲回血)，三法(减魔抗)or三术士(吸血)。

神：无羁绊状态下，触发神羁绊(减50%技能CD)，双神(减75%技能CD)。

这些老牌强势阵容都有什么相似点呢?细心的棋友就会发现，强势阵容都是由盾与矛组成的。盾就是防御羁绊(战，娜迦，精灵，骑，术，兽人，元素，地精)，矛就是进攻羁绊(野兽，亡灵，猎，巨魔，法，刺，神)。

前期羁绊的运用

在前期7人口之前，卡牌的质量肯定是大于羁绊收益的。那么我们怎么具体去抉择羁绊和质量，组成卡组最强战斗力呢?

在前10回合，有2星地精的情况下，首先满足三地精羁绊，除非除了三地精其他都是2星。

在10回合之后，三地精羁绊效果大幅度下降，除非是地精牌型，可以选择卖掉非二星地精吃利息。

尽量满足场上最强2星卡的羁绊，例如：前期有2星的巨牙海民和大鱼人，这时候，卡组最强的战斗力由他们2个决定，所以我们找到他们的共同点——战士，我们再加入一个战士，组成三战士。

满足最强2星卡之后，我们以质量为先，有2星卡就上。其余人口尽量上其他羁绊去辅助最强2星卡，比如可以上个野兽，满足海民的双野兽羁绊，也可以上双亡灵(小黑和死骑)，增强整体战斗力。

类似的例子有很多，比如前期有2星大树，我们就尽量满足三精灵，有三猎人几乎是必上，还有三骑士，三刺客，围绕自己最强势的卡来组合就不会错。

三法在有二星电魂之前，建议不要上，除非人口在7或者以上，或者你早早的就有一个二星影魔。道理是一样的，二星影魔电魂主要为法伤，他们为主要战斗力。这种情况下，我们为了大幅度加强影魔电魂，就上三法减魔抗。

但凡与六挂勾的羁绊，我们一定要去实现，比如：六战，六刺，六精灵，六骑，六地精，这里六猎除外，我们之后再讨论。除非这6个卡都是一星的弟弟，我们先用前期二星卡打工，慢慢补齐质量，再上六羁绊。

当然传说中有一种天胡为所欲为流，3人口就3二星，7人口还是7二星，恩，就是这么霸道。

这里要注意了，我们现在讨论的是7人口之前，大部分玩家都处于养经济阶段，不会大幅度掉血。如果在21回合之后，六羁绊一旦成型，请多花钱搜怪，迅速补齐质量，开始连胜保血。

中后期羁绊的运用

在21回合，是一个关键的节奏点，大部分人会迎来8人口，也就是阵容成型的阶段。这时候阵容的羁绊又会产生怎么样的变化呢?

大部分前期积累下来的二星卡，和阵容最终走向无关的慢慢被置换淘汰，高质量的4费卡成为主要战斗力，例如中期四幻神：船长，末日，熊德，美杜莎。

这个阶段是抢卡的阶段，如果4费卡没有成型二星，这时候就会面临大幅度的掉血，检验自己是否拥有欧洲血统的时刻到来了。

大部分的三羁绊转型成为六羁绊，战斗力得到飞速的提升，这时候一个强势的六羁绊阵容轻松可以不死怪碾压对手。前期的卖血哥会在21以后迅速板命。

这时候，我们应该怎样去组成最强的战力呢?

这个时期最重要的是盾(某些卡组除外)，比如三猎人，一定要有优质二星的前排(末日 船长 狼人三星战士)，才会有足够的后排输出空间;比如六精灵，大幅度提升闪避率，提升前排的肉度，给后排或者刺客输出空间;六骑士，六战士，三骑士等等。这里特意提一下双娜迦，法爷已经开始秒人了!

这个时期没有盾，就没有矛!哪怕你攻击再强，没有前排只会摧枯拉朽，兵败如山倒。这就是为什么我之前不推荐前期组成六猎人，因为8人口六猎人，是一定不够人口三战士的，没有三战士，猎人基本没有任何生存空间。当然，如果你有2星潮汐加美杜莎，当我白说。

那么有没有特例呢?

有的，六法，六刺，某些三法，对于前排的要求不是那么高。特别是六法，带上影魔，追求的就是一瞬间带走你的快感!六刺三法，一般都会有一定的前排，或者至少在9人口，会去补齐一定的防御或者控制手段。

这个时期也是追3星的时期，比如猎人兽王追不追3?再如精灵3刺的女王PA追不追3?这时候你就可以检测一下，自己的盾是否坚实，末日船长2星了没有?大树3星了没有?如果前排坚实，经济良好，很多卡都可以追3星。如果这时候你前排都没有完善，奉劝这时候放弃三星与9人口，好好完善自己的前排阵容，甚至如果血量太低，卖掉所有积累的追3星的卡，多搜怪找前排与完善二星。

如果前期是天胡，21回合也可以选择不猛搜怪，卡50利息搜怪，甚至直接吃利息点人口上9。这些选择就和经验相关了，场上的局势千变万化一句两句话说不清的。

总结

介绍总结了所有的主流卡组的羁绊，总结出了矛与盾的观点。

前期围绕最强二星怪组成羁绊，其余人口围绕羁绊做文章。介绍了天胡为所欲为流。

中后期强调盾的重要性，对于三星卡的抉择问题，以及搏命时的选择问题