全面战争三国双极难董卓勒索流是什么？玩法思路是什么？

2019-05-29 17:17:04 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国双极难董卓开局难度极大，有什么特别技巧玩法呢，91单机小编给大家带来全面战争三国双极难董卓勒索流玩法，希望能够对你有所帮助。

双极难董卓勒索流玩法：

双极难董卓开局，四面受敌，外交信誉全世界最低，也就是你没有任何盟友给你帮助，没有缔结和平协约的可能，也没法和别人py交易，完全就是那种与全世界为敌的感觉。

外忧：周围有郑姜，韩遂，马腾，龚都，袁术，张杨，刘表和你接壤，靠的非常近，直接就来打你，一点喘息机会都没有。

内患：由于董卓的作死特性，公共秩序低的一批，将领满意度也不高。

这种情况简直是天崩开局，绝望的董胖子该如何破局呢?

坏了好几个档之后，竟然自创出了一门邪典兵法，帮助董胖子苟延残喘熬过了最艰难的前期。

要想了解邪典兵法，先了解董胖子的特性和游戏机制。

董胖子特性是恐怖，打仗赢了加10恐怖，输了减15恐怖，恐怖的一大作用是可以在外交里胁迫他人py，也就是说消耗30点恐怖可以给你的条件+16左右的正面因素。

要利用的机制是低公共秩序会出现的暴乱黄巾军。

既然董胖子天生讨人厌，公共秩序是无论如何也升不上去的，那为何不反其道而行之?你们不伺候大爷，大爷也不伺候你们了，直接税率拉满，爱反就反。

于是城池平均公共秩序低于-80，几乎每个回合都有黄巾军在城池附近生成，他们会自己攻城，然后人少被守军剿灭，意思就是，每个回合至少可以获得10恐怖以及打死他们拿到的几百块补贴。

黄巾军真乃济世仁人也，拉满你们税率，你们还要出来送钱送恐怖，大好人呐!

然后就可以操作了，至少每三回合就凑满30点恐怖，然后就来勒索别人吧。勒索谁呢?当然是的小弟汉帝国啦。

前期汉帝国富的流油，因为挟天子以令诸侯，所以汉帝国也不敢拿怎么样。于是每三回合使用一次胁迫来索要礼金，前期胁迫+17左右的有利因素，大概可以索要礼金3500+。

因为董胖子的特性就是让以战养战，所以把钱都投到军队上面，而且有大杀器吕布，基本上可以保证胜利。目前骑兵无敌，而周围有两个马场，占领马场可以降低招募骑兵费用和维护费用，所以可以打造出便宜又好用的骑兵大军。

这就是刚研发出来的邪典兵法，靠着这个成功地帮助董胖子苟延残喘地熬过了最艰难的前期。因为过了前期他们就会狗咬狗，而且董胖子的外交信誉也会逐步回升，称帝之路才正式开始。

史诗大捷，追着打了好久，被一波反杀了。

用这个邪典兵法可谓是伤敌一千自损八百呐，堪比七伤拳。大家用这个兵法时千万不要慌，每回合扣个一两千都不是事，不升级城市产业也没事，没粮食那更没事。怕就怕你打不赢仗掉恐怖，没有枪没有炮，敌人给造，勒索汉献帝就完事了。

猜这个可能也是官方想玩家这么玩的，毕竟很符合史实。当初的董胖子就是暴虐横行、恣意妄为，靠着剥削老百姓发财，勒索汉献帝。

看到那条恐怖的河吗，那叫黄泉。什么叫与全世界为敌?根本没办法妥协，人家不跟你和平，不仅没有盟友，还要提防后面偷家菊花，战役极难是真的难。

这里还有个需要注意的地方，当你的城池升到有城防的时候，黄巾军打你就会围城，他也不攻，就这么围着。在极难战役下，你基本是脱不开身去打的，你也没法再召军队，每个回合扣几千块还是很痛的，所以大家应该及时清理小杂毛，别让城白白丢了，一丢你基本就拿不回来了。

这种玩法最艰难的时候就是袁绍大军来的时候，给大家数一下军队。袁绍四支，曹操两支，公孙瓒两支，袁谭两支，孔伷两支，刘表一支，刘备两支，张杨两支。

差不多二十支军队，而方只有董卓和吕布两支满编的，不过对面不能全部都是援兵，基本上每次都是一打二，还好吕奉先牛逼，操作一下还是能苟过去的，如果不是战斗极难的话会轻松很多。