全面战争三国刘备开局怎么收吕布 刘备开局快速收吕布方法分享

2019-05-29 17:07:08 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国刘备怎么招募吕布?不同势力在统一的过程中可以招募各种武将，有些同学使用刘备势力开局后想要收吕布，但不知道具体操作，今天91小编给大家带来了刘备开局快速收吕布方法分享，希望能够帮助到大家。

刘备开局收吕布方法介绍

首先，开局打下那个铁矿别建设，省钱，一切以省钱为目标，大概发展到10回合左右，跟陶谦签约，军通，还有铁矿，一起赠送给陶谦，还钱，只要钱就好了，给他铁矿，他每回合给你上供500。然后，刚忘了说了，最关键的一点。10回合之内一定要搞到一个再野女武将，直接过继，过继要4000所以我让你们省钱，有个继女才能勾引董卓义子吕布。

接下来跟董卓停战，一定要先停战，条件因为董卓缺钱，我就每回合给他1000，先许诺以后可以毁约，陶谦给我的每回合纳贡，加上搜刮到的宝贝，肯定够停战的

接下来一步最关键，停战以后，马上跟董卓外交。给他钱加好感，本来和亲，大概-23左右，即使我所有装备当了，也满足不了，而且现在已经没钱挥霍了，但是，同一回合，一直给董卓几十元，反复多次以后。

董卓好感上来了，直接和亲不利因素降低到-13，意味着不需要扒下来张飞关羽的装备，也可以满足了，于是把身上所有破烂全当了，换来吕布!

最后一步，吕布到手，忠诚0，直接立为王储，忠诚直接100，一步到位满足的一比。

相当于花了一个继女，还有大概1万多金币，和一些鸡肋装备随从，就成功骗来吕布。