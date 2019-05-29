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魔兽世界怀旧服坦克怎么选择装备？哪些装备T度高

2019-05-29 17:06:51来源：91单机游戏编辑：墨染西行

魔兽世界怀旧服有许多装备玩法都和现在不同，坦克装备怎么选择，91单机小编给大家带来魔兽世界怀旧服坦克装备选择推荐相关的介绍，想知道的小伙伴快来看看吧。

《魔兽世界怀旧服》坦克装备选择推荐

怀旧服坦克装备选择推荐

一，盖斯之颅

在MC前期MT的装备是一个公会至关重要的讨论点，MT的装备太差可能会直接影响到公会副本的整个进度。MT的装备如果毕业的话，团队也就避免了不少无缘无故的灭图点。如果你是一个公会的管理者，就先带上自家的MT去黑上吧。黑上雷德黑手的坐骑盖斯会掉落一个头盔，它会随机副本所有抗性中的一种，如果是加火抗的请千万要留下，这件装备会成为熔火之心抗怪的神器。至于黑石深渊掉落的51级的石颅头盔，属性就要逊色不少，只能用来简单的TT5人副本。

二，任务胸甲

MT在进入团本之前最好的蓝色胸甲是爱与家庭的任务奖励，现在不熟悉爱与家庭任务的朋友要长个记性了，在60级这是一个需要55级以上才可以接到的长连续任务，首先你需要在东瘟疫之地的左上角的一个小屋外找到弗丁，他会给你三个击杀任务，分别是东瘟疫之地的各种小怪，但是数量都非常多，所以大概需要1个小时以上，考虑到人抢怪的情况。完成之后，弗丁会让你去西瘟疫之地湖中间的一个小屋去找线索，然后找STSM拿爱与家庭这幅画，画在STSM血色区，玩家可以顺带打个面包书，刷刷正义宝珠之类的。拿到画之后，经过一系列的反复对话任务最终你会被委派到壁炉谷找到泰兰弗丁，并护送他走去遍布精英怪的区域，然后最终等待老爷子前来救援。爱与家庭是怀旧服中比较经典的长线任务之一，没体验过的玩家值得去体验一次。

三，腰带，腿，手套，鞋子

以上的装备全部产至60级三大副本之一的通灵学院，不知道魔兽怀旧服开放的时候版本会不会既出以上的装备，在这个副本中有一件比较重要的MT套装就是亡故套装，虽然它还会有恢复法力值的属性不过不重要，可能当时暴雪有让骑士T的打算把。作为一个战士坦克，在60级之后一定要明白自己首选得去哪个副本，哪个副本对自己的提升是最大的，然后以这个副本的装备为基础去坦克下一个副本，显而易见第一个毕业的副本应该是通灵学院。

四，饰品

在黑石深渊的这个副本中，怒炉将军会掉落一件叫意志之力的饰品，这是MT前期的毕业标志。虽然黑石深渊的地形很复杂，但是只要有机关室的钥匙，带上一个盗贼朋友可以让你少走不少弯路，一路上清掉6-7组小怪，就可以来到这个BOSS面前，BOSS并不难，只是会在战斗中召唤一些小弟来帮忙，所以AOE清掉即可。说实话这个饰品的掉落几率一般，一切看脸，算15分钟一趟，有的人一次毕业，有的人10次左右。

五，龙人盾

龙人盾出至黑上的关底BOSS龙人将军，属性太豪华，关键还加火抗，作为一个T，你可以没有以上其他，但是这把盾是必须要得到的至宝，妥妥的扛熔火之心第一盾牌，因为在MC这个大时期，火抗真的太重要了。

六，牢狱肩甲

牢狱肩甲产至世界掉落，虽然只有50级，但是紫色保障了它的起点就要比一般蓝装还要高，而且属性几乎没有浪费。超高的耐力和防御技能正是一个合格的坦克所必备的。而恰巧的是T1力量套装的肩膀竟然不加防御技能，所以你会看到很多MT在前期都会优先带上牢狱肩甲即便是你在有了T1的情况下，后期T1力量套装的套装属性特别是8件套：使破甲攻击和毁灭打击所造成的威胁值提高15%，非常强力。这才让不少坦克脱下这件心爱的肩膀。

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