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全面战争三国5级城怎么打？平推流玩法是什么？

2019-05-29 17:05:30来源：91单机游戏编辑：墨染西行

全面战争三国5级城的防御很高，要如何平推呢，91单机小编给大家带来全面战争三国5级城平推流打法讲解，希望能够对你有所帮助。

《全面战争：三国》5级城平推流打法讲解

5级城平推流打法讲解：

城市为什么要升级到5级

因为5级城只需6粮食，却提供了4个建筑栏位，刚好满足了我的需求。什么需求呢?即要省时间，又要高收益。

省时间指的是现实中的时间，不会花费过多的时间和精力去放在内政上点点点;

高收益指的是，4个建筑栏位，可以完全将所需配合修建的4个建筑物全部建设出来，而且由于5级城人口上限不高，不会出现治安问题，省了一个治安空位(孔庙)。

工业省怎么建设

4个位置分别为：官坊序列、市肆序列、手工作坊序列、市集序列，如下图：

《全面战争：三国》5级城平推流打法讲解

因为我不是很缺钱，就只建了一级建筑，大家不要和我学，有时间要升级满收入才高。

农业省怎么建设

4个位置分别为：官坊序列、市肆序列、拓土序列、官府支持序列，如下图：

《全面战争：三国》5级城平推流打法讲解

从图中可以看到，就算是农业省收入也可以很高(1800)，粮食也很多(22)，一个农业省，足够养活3个工业省，剩下4个粮食还可以外交卖掉。

军队配置

水系将领：2投石车，4弓箭民兵;

木系将领：6持矛亲卫;

任意将领：6弓箭民兵;

具体如下图：

《全面战争：三国》5级城平推流打法讲解

为什么要招弓箭民兵

因为弓箭民兵是性价比最高的兵种，招募费只有200，维持费只有不到30，是爆兵平推的必备兵种，有了他在，可以保证1支军队的维持费少于2000，如下图：

《全面战争：三国》5级城平推流打法讲解

为什么要招持矛亲卫

因为持矛亲卫是游戏最强抗线重步兵，龟甲阵一开，可以在敌方箭雨中毫发无伤，哪怕是敌方箭塔，也休想伤我一根毫毛，具体如下图：

《全面战争：三国》5级城平推流打法讲解

什么时候开始爆兵平推

开局只招一支部队，用于占领大汉城池以及附近小国，大国全部签署互不侵犯和贸易条约，先不要多面受敌，在你有了三个完整行省左右休整10回合，进行内政建设，保证每个行省4个空位都建设成我说的那4个建设序列(至少1级)。

这时候收入应该已经破1W了，开始爆兵，收入每多2000，多招一支军队，招到上限，我当时是50回合招了6支，供大家参考。

军队多了先打谁

打开外交界面，查看所有势力友好度，从最低的打起，灭掉一个宣战下一个，把外交关系是负数的全部灭掉。

切记，宣战前一定要提前10回合解除各种条约，包括但不限于贸易条约、互不侵犯条约、粮食交换条约等等……否则直接宣战会掉信誉，解除条约的方式：点开外交对象，右下角条约上方点叉号。

军队怎么平推

2支军队一起走，先走到对方领土内，然后宣战，遇到对方主力，直接2打1灭掉，碰到敌军村庄，2人分散，各占一地，下回合汇合。

野战(包括攻打村庄)军队怎么布阵

6枪兵开启龟甲阵在前，2投石开火弹(水系将领技能树学习)在中，10弓箭在后开启自动射击，将领左、中、右各一个并开启自动拒绝单挑，如下图：

《全面战争：三国》5级城平推流打法讲解

野战怎么指挥

3倍速看戏就行，全程不用指挥，除非对方有大量骑兵绕后，需要指挥将领拦截，弓箭手集火，关键时刻记得卖掉弓箭手，换投石车生存，因为弓箭手便宜，死了不心疼。

如果看戏实在无聊，可以在对方军队冲到我方步兵面前后，将4队弓箭手移到左翼，将4队弓箭手移到右翼，从对方士兵后面射击，优先射击无盾牌的士兵。

攻城战怎么指挥

首先2队投石车集火砸开城门两侧的城墙两道缺口，然后矛兵开龟甲阵走到城门和缺口外面堵住敌军出城的路，顺便吸引对方远程集火。最后3队弓箭手走到步兵后面自动射击，弹药没有了换下3队上前射击，没有弹药之后最后4队弓箭上前射击。

一般这时候游戏就结束了，如果没结束，就让步兵进城肉搏，肉搏不过怎么办?内搏不过说明城内还有大量敌军，说明城里守军本来就很多，守军多就要2队同时攻城，2队打不过就4队。

科技树应该怎么点

前期只需要商业和工业科技，高级兵对咱们打法完全没帮助，无需解锁，中期点贸易、腐败、农业和治安，没有后期，早统一了。

传奇将领怎么招募

首先，每回合第一时间打开官职页面查看在野将领，年龄小于30，单属性大于90就招募;

然后将单身男女将领收为义子(女)，外交和各势力联姻，前期可得吕布、马超、孙策等传奇领主，中期可得孙权、孙尚香等刚长大的孩子;

最后打仗可过俘虏对方优秀的将领，如果不同意投降，就放回去再抓一遍。

注意，请一定要在爆兵之前，提前准备好20个以上的可用将领，否则你只能用垃圾将领带兵。

特殊招兵练级方式：养猪流

什么叫做养猪流呢?

非常简单，就是如曹操、刘备、孙权这种人才济济的派系，在灭掉他们之前，给他们保留一个村庄，不要杀掉，当成猪圈，然后在猪圈旁边驻守一支军队，每次他们建立军队后，都去攻打一次，然后点击撤退，等下次猪长大(招募)了之后再来。

养猪这个玩法，不但可以源源不断的招募(俘虏)到对方的优秀将领，还可以快速练级，操作难度还简单易学，可以说是大家必须掌握的一种玩法，望相互告知。

被电脑针对怎么办

电脑打法：电脑连续夜战(闪击战)了我两次，我军队虽然两支一起走，但是通过夜战可以单独吞掉我一支军队，对方天卫地卫我完单挑不过，又跑不掉，所以在连续被吞了4支部队(孙策阵亡)之后，我坐不住了。

解决方式：我调了八支军队围过来，但是援军赶路需要时间，于是我落单的两支军队行军时都保留25%移动力，用来伏击，伏击之后视野消失，对方不再打我夜战，大军一到，八面埋伏，最终搞掉对方主力，拿下主城，三国统一。

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