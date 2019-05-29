全面战争三国开局选择什么势力好 开局势力最佳推荐分享

全面战争三国开局选择什么势力好?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了开局势力最佳推荐分享，希望能够帮助到大家。
开局势力选择介绍
首先我个人认为战略思路要比战术思路重要，所以要对势力的战略发展方向有清晰的认识，从目前已经体验的几个势力来看，双极难面前(孙坚较容易、其次曹操、刘表和孔融稍难)。
最新战况描述：目前曹操势力，建业区域(工业：城镇+铜业+盐业)--(金钱主要来源，地理位置好，如果有扬州、广陵两个地区做缓冲，目前可以作为稳固的大后方)。
广陵区域(商业：城镇+商港+粮食)-- 因为地处交战区域，所以没有主要开发，但是粮食和商业可以很好的平衡需求及发展。
会稽区域(粮食：城镇+畜牧+稻田)：农业及粮食的主要供给地区，而且没有风险。
新都区域(缓冲，未定义)：与孙坚接壤，目前我与孙坚很和睦，所以左侧安全)。
建安区域(刚开发、未成型)：应该属于大后方区域。
宣战势力：袁绍、孔融、公孙瓒、张燕、陶谦(陶应)
结盟势力：刘备、邓姜、刘表
互不侵犯：孙坚
目前处于胶着状态，袁绍最有威胁，但已被我砍了、陶谦势力没有消灭，定期劫掠一番，稳定收入来源。
目前三个军队，两个防守部队机动补漏、一个主攻部队。
1、地利优势很重要：所以孙坚、曹操、刘表、孔融，这几个势力，开始20回合要将后方基地确认 目标地区(建业区域、扬州区域、新都区域、会稽区域、长沙区域等)这几个区域没有太强的势力，同时背靠南方及东海、不宜受到多方夹击。
2、农业与粮草并重：刚才说的几个区域基本可以满足需求。
势力：孙坚、刘表：可以以长沙为原点，依托长江发展。
曹操、孔融：上来就是向建业地区进攻，因为相对比较近，所以很快就可以打过去(初始地点不要考虑，直接向下进攻)。
3、长沙地区、建业地区：非常适合发展经济，只要配合好建筑，是可以满足3将+18兵的满编配置的。
4、流动资金全靠抢：如果靠积累金钱发展，是不现实的，所以我的思路是保留和自己靠近的势力，然后定期洗劫，每个地块都能有1000-2000的收入，如果碰上4-7级的城镇，可以抢到4000+的收入。
5、耗费金钱的项目：给将领升官是目前最快速可以消耗金钱的方式，所以给将领升官要克制(满意度维持在50-60比较稳妥)。
6、扩编时机：20-40回合可以适当扩编新的军团，建议两个将领(全部民兵序列)，该部队视为巡防部队，配合所属区域的地方部队，依托好地势可以稳妥守护对方满编队的骚扰。
7、城镇发展：每个地区的城镇4级就可以有城墙而且只需要花费2个粮食，这对于前期防守非常有帮助，而且4级城镇可以增加驻守部队的建筑设施。
8、势力外交：在占领上述地区后，基本上可以确保不会四面楚歌，但是你也不要四处树敌，因为极难模式下，AI会组成非常大的联盟。
9、区域拓展：3个区域为宜、如果扩展福建、广州、台湾、南海这些区域，会增加你自己势力的威胁值，而且需要花费非常多的资金发展，不利于前期发展，毕竟刚拓展的区域不会给你带来更多的收入10、委派将领：每个区域只要拥有城镇，就可以使用廷臣进行任务委派，活用各种将领，可以优化内政。
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