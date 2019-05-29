全面战争三国人口怎么增加 人口增加几个简单步骤分享

2019-05-29 17:03:42 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国人口怎么增加?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了人口增加几个简单步骤分享，希望能够帮助到大家。

人口增加方法介绍

每个城镇都有其人口上限，由其郡国治所规模决定。最末级的小镇可容纳20万，而最高等级的都城则可以增至750万。

人口数量对农业收入有正面加成，最高可以达到350%;对地方补员提供加成，最高可以达到25%;提供建造时间奖励，最高减少5;对公关秩序有惩罚，最高能降低30。

人口增长是在每个回合后自动进行的，有一个稳定的增加数值。提高人口增长速度的最佳方法是修建相应建筑，经济建筑中的民力序列和农业建筑中的拓土序列都能有效提供人口增长加成，而军事建筑中的征募序列则会减少人口增长。

想要维持人口的良性增长，就要时刻注意粮食储备量，控制税收，以及军队驻扎的位置。同时利用建筑或将领特性抵消公共秩序的负面影响。

另外，部分将领自带人口增长特性，用来担任太守也可以起到正面效果。