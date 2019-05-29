全面战争三国公共秩序怎么提高 公共秩序提升方法分享

2019-05-29 16:59:58 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国公共秩序怎么提高?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了公共秩序提升方法分享，希望能够帮助到大家。

公共秩序提升方法介绍

公共秩序是一个在正100到负100间浮动的数值，地图上以三个人脸符号表示，数值为正时显示绿色，数值为负时显示红色。正面公共秩序能提升人口增长量，负面公共秩序则会降低之。而当数值下降到负100时，城镇里还会出现叛乱军，其兵种强度与建筑发展情况对等。

提升公共秩序的主要方法是依靠太守技能、改革项目，或是修建军事建筑的军武设施序列。在必要时还可以考虑修建孔庙序列(但不推荐)。

至于降低公共秩序的要素，主要是粮食缺乏、税收等原因。过高的人口也会导致秩序下降，但这部分影响一般来说难以避免。