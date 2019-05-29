全面战争三国马腾城市怎么建设 马腾势力城市建设要点分享

2019-05-29 16:59:04 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国马腾势力城市怎么建好?想必很多朋友都还不是很清楚吧，今天91小编给大家带来了马腾势力城市建设要点分享，希望能够帮助到大家。

马腾城市建设方法介绍

兵马未动，粮草先行。军力是以强大的粮食、经济以及秩序为基础的，本作城市建设的要点即在于以上三点。

粮食是必须首先考虑的要点，本作的粮食收入与消耗是全国统一计算，显示在左上角，只要总的粮食剩余为正即可，个别郡出现负粮食剩余没有影响。

粮食建筑相对简单，优先拓土序列，其次官府序列，粮食储备序列基本不用(需要加秩序可以考虑建一个)

第二个要点是是经济，城市中的经济来源有：农业、工业、商业，计算方式为：基本产值*产值加成，其各自的特点为：

农业收入受到人口数量加成

工业收入基本产值较高，产值加成较低，商业收入基本产值较低，但产值加成较高。

因此在前期城市还未发展起来的时候，主要靠工业来提高收入(此时农业与商业还没有高的产值加成)