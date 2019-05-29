DNF11周年熊猫在哪？刷新位置有哪些？

2019-05-29 16:58:19 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

DNF11周年预热活动马上上线了，关键的熊猫怎么找呢，91单机小编给大家带来《DNF》11周年熊猫到底在哪刷新。希望能帮到大家。

6月6日熊猫所在位置：

今年的熊猫还不知道刷新地点，参考去年的瑞狮1号的话，那应该在去斯顿雪域的门口附近。

找到并和熊猫对话可以获得十一周年期盼礼盒。

十一周年期盼礼盒：使用后可以获得1个十一周年黄金纪念币和10张深渊派对邀请函。

这个礼盒可以在6.18日周年庆版本之后开启。

想知道相关活动的具体内容，那就来看看《DNF》熊猫共盼11周年 周年庆前瞻全吧!