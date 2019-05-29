全面战争三国郑姜杀董卓招吕布 郑姜获取吕布方法介绍

2019-05-29 16:56:56 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国郑姜怎么得吕布?游戏中有些选了郑姜势力的同学想要招募吕布，但不知道具体方法，今天91小编给大家带来了郑姜获取吕布方法介绍，希望能够帮助到大家。

郑姜杀董卓招吕布方法介绍

带队卡山这个有人说过了，我就不说了，直接从打退董卓第一波冲山的说起。

1、打退董卓第一波后马上把队伍拆了，山口留一个将，带两队残兵。

2、第二回合董卓直接冲上来怼，手动作战，先把对方5个骑兵清了，然后在小兵的配合下杀死董卓。

3、董卓死后得到王八之剑(盔甲没法弄)，然后点左上角的外交，和董文联姻，只有吕布和郑姜，强行配对。

——可能别的势力家族有合适女性成员的话也可以联姻，非敌对状态成本上可能会少些。

注：吕布过来后别急着点下回合，先把原储君解职，换吕布上去，保证不会跑。

另注：刚和董卓打过，想联姻的话可能代价比较大，我是改了2万钱，和解花了8000左右，娶吕布再花了1万出头，连所有配件和从属都当嫁妆了，没钱又不想改钱的可以用地盘换，反正只要吕小强过来了还怕没地盘，别忘了山贼的本份。