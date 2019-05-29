ae怎么添加打光？视频打光效果怎么用

2019-05-29 16:56:25 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

ae是很好用的视频编辑软件，要如何增加打光效果呢，91单机小编给大家带来ae为视频添加打光的详细操作方法。

我们需要先打开ae软件，然后把需要的视频素材导入后，拖拽到下面的编辑区。

接着我们在下面的空白处，右键--新建一个照明，有的也叫灯光。

然后会弹出一个很多选项的一个提示框，我们这里默认，大家可以根据自己的需求调节一下。

这时候点击确定后，灯光就添加好了。但是我们视乎没有看到任何效果，如下图

之前是这个选项必须在图层把三D三维图层，我们开启一下。

最后回发现效果就出来了，我们在双击下面的图层调节我们需要的效果，例如灯光大小，角度，颜色等等。最后的效果就是我们一开始的效果图。

你们看完了上文讲解的ae为视频添加打光的详细操作方法