全面战争三国士兵数量MOD怎么用 士兵数量MOD使用方法介绍

2019-05-29 16:55:54 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国士兵数量MOD怎么用?想必很多朋友都还不是很清楚吧，今天91小编给大家带来了士兵数量MOD使用方法介绍，希望能够帮助到大家。

士兵数量MOD介绍

士兵数量增加MOD，士兵数量增加x1.5/2倍，敌方势力也有效，因为是增加士兵数量，所以对电脑配置要求会有要求。

将.pack文件放入游戏Total War THREE KINGDOMS/data/文件夹下。

注意：记得备份。