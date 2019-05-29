全面战争三国人名修改怎么修改 人名修改方法分享

2019-05-29 16:53:33 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国人名修改怎么修改?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了人名修改方法分享，希望能够帮助到大家。

人名修改方法介绍



修改人名的简易方法MOD，目前游戏中的部分随机姓名违和感比较强，尤其是女性的名字，比如“伊健丽婷”、“康勤梦”等等，总是让人看得出戏，这个简易方法可以针对部分实在接受不了的名字进行修改。初步发现在MOD里面，添加两个同样的中文词条，游戏中会发生错误，比如两行对应的中文都是“王”，进入游戏之后，你会发现王朗的名字显示就出错，所以尽量避免同一个mod下面的中文重复。

将.pack文件放入游戏Total War THREE KINGDOMS/data/文件夹下

找到你想要修改的姓名，以“伊健丽婷”为例，在附件的“人名库”excel中先搜索“伊健”，得到对应的目标代码“names_name_628213166”，然后搜索“丽婷”，得到对应的目标代码“names_name_1328264097”

用PFM打开人名.pack，然后添加两行

每行的第一列输入目标代码，第二列输入你想要修改的翻译名，第三列记得打钩

先点击左上角的Options——ca packs are read only,然后再点击 I`m not afraid,接着会发现目录变红色了，接着点击save就可以保存

完成，进入游戏即可

注意：记得备份。

下载地址：https://patch.ali213.net/showpatch/120537.html