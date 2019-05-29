怪物猎人世界冰原太刀有什么新动作 冰原太刀新动作介绍一览

2019-05-29 16:52:41 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

怪物猎人世界冰原太刀有什么新动作?相信很多太刀玩家都很关注此次新资料片太刀新增加的动作是什么样的，今天91小编给大家带来了冰原太刀新动作介绍一览，希望能够帮助到大家。

冰原太刀新动作介绍

在怪物猎人世界冰原中太刀新增的动作为：特殊收刀、居合拔刀斩、居合拔刀气刃斩和强化攻击。

特殊收刀

攻击后可能触发的收刀动作，可以派生为“居合拔刀斩”或“居合拔刀气刃斩”。