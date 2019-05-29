全面战争三国五虎上将怎么收 收五虎上将方法分享

2019-05-29 16:50:17 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国五虎上将怎么收?招募五虎将的方法有多种，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了收五虎上将方法分享，希望能够帮助到大家。

具体操作：

回合开始时点开宫府，有女武将就招，然后点开家谱，角色立绘下面有个过继/收养，把女武将收养为你的养女，你就可以去和董卓孙坚马腾谈儿子的婚事了，一定注意要选接受联姻，才能把他们儿子入赘过来。

刘备开局的，可以和陶谦合邦后，用他的部队吞掉汉帝国的东海渔港，然后沿长江一路往上走，就能找到孙坚和刘表了，刘表是为了做任务合邦，孙坚则是可以娶孙仁，入赘孙策拿周瑜，赵云纯粹就是打架触发的事件，这个看脸，董卓死后你只要有女武将，存一波钱找董卓弟弟和谈+联姻就能把吕布弄来，不过吕布前期养不起，不建议太早招吕布。

和董卓和谈后应该就会有马腾的视野了，外交选项里有马腾后第一时间收养个女武将找马腾提亲就行，然后注意外交关系，和以上派系别交恶就行。

至此五虎已到手四虎，还有孙策吕布赵云。

下回合周瑜也跟着孙策来了。