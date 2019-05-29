2019梦幻西游端午节活动怎么玩？粽铺启业肇昌隆活动奖励是什么？

2019-05-29 16:37:14 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

2019梦幻西游端午节粽铺启业肇昌隆活动限定马上就要上线了，要如何参与呢，91单机小编给大家带来2019梦幻西游端午节活动

粽铺启业肇昌隆

活动时间

2019年6月4日12:00-2019年6月11日12:00全天

活动条件

等级≥50级，单人

活动介绍

粽神一族的粽娘们对粽子这道中华传统美食有着非同寻常的理解，与粽娘们的合作自然迸发了2019年长安城最好的赚钱机会——开粽子铺。

活动期间全天，≥50级的玩家可前往长安城(241,113)端午使官处领取道具“粽子铺”，拥有属于自己的粽子铺。

可安排粽娘在后厨生产粽子，或在门堂售卖粽子以获得粽金，获得的粽金可前往长安城(241,113)端午使官处兑换奖励。

完成店铺业绩，可获得经验、金钱、物品奖励。

活动结束时，店铺粽金在本服排名靠前的玩家将获得丰厚的物品奖励，店铺粽金在全服排名靠前的玩家将获得三子彩粽足迹。(排行榜数据非实时刷新，将于6月11日12:30公布最终结果)

外测期间可正常获得奖励与成就，但为保证全服排名的公平性，外测结束时将清除粽子铺数据。

特殊说明

1、端午使官回收时间：2019年7月2日12:00。

2、外测期间可正常获得奖励与成就，但为保证全服排名的公平性，外测结束时将清除粽子铺数据。