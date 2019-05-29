DNF端午节有什么活动 端午节活动玩法及规则介绍

2019-05-29 16:36:15 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF在十周年庆之前还有最后一次版本更新，六月份有着中国的传统节日端午节，端午节dnf也为大家准备丰厚的活动。今天91小编给大家带来了端午节活动玩法及规则介绍，希望能够帮助到大家。



浓情端午 粽享欢乐

活动时间：

2018年6月7日——2018年6月19日

活动内容：

活动期间每日登陆均可领取粽子小礼盒

端午小长假期间还可获得双倍奖励的礼盒。

活动奖励：

蜜枣粽子：使用后可以增加5%的经验值

鲜肉粽子：十分钟内通关地下城经验翻倍并且可以和其他经验药水叠加。

小编点评：

说白了就是登录即可领取经验胶囊和经验药水。

上线点击活动，你有理由不拿么。

端午香囊

出售时间：

2018年6月16日00:00-2018年6月16日23:59

香囊价格：

售价666点券，仅能使用点券购买。

香囊内容：

每天可打开1次端午香囊，开启后可以在[除厄香囊]和[幸运香囊]中选择获得1个。

仅仅出售一天，性价比肯定很高，小伙伴们请按需购买。

除厄香囊为深渊通行证香囊，随机获得3~10个深渊派对通行证。

幸运香囊为装扮兑换券香囊，随机获得30天/无期限的低级/高级装扮兑换券或稀有装扮兑换券。

枪剑士之隐秘往事 领专属装备

活动时间：2018年6月7日-6月19日

活动内容：

走进充满追忆的地下城，了解枪剑士的故事为与枪剑士相遇准备见面礼吧!

活动要求：

故事地下城：每天可以进入2次

循环地下城：每天可以进入1次

活动奖励：

每通关1次地下城均可获得1个扭曲时空的产物，仅有枪剑士可开启

累积通关5次、9次、13次地下城还可额外获得故事书[无法地带吹来的风]。

全部通关后可获得奥康奈尔的回忆，内含枪剑士史诗辅助装备。

枪剑士之隐秘往事活动一共有三章，小编猜测需要通关一定次数活动地下城才能进入下一章，最终完成三章全部任务之后就能免费领取到枪剑士的史诗辅助装备了。大家是不是都已经做好了为新儿子肝的准备了呢?反正小编是已经准备好了。

无尽大冒险

活动时间：

2018年6月7日——2018年6月19日

活动内容：

每次通关推荐地下城都可获得消耗疲劳值的对应数量能量硬币收集硬币即可兑换奖励。

活动奖励：

活动商店可兑换的有不同点数的缓解疲劳之灵药、希莫娜的规划书、二次觉醒完成券和一次觉醒完成券。

疲劳药：就是恢复疲劳，让你继续刷图。

觉醒完成券：你还有小号懒得觉醒的，用一下就能成功脱胎换骨。

希莫娜的规划书：绝望之塔想要速升?这玩意必不可少。

小编点评：

疲劳值硬币大家一定不陌生。

非常简单的肝疲劳换奖励活动。

奖励一般，看自己需求即可。

上线点击活动，你有理由不拿么。

十周年盛典倒计时

活动时间：

2018年6月7日——2018年6月18日

活动内容：

活动期间，每天都会有2只瑞师随机分布在阿拉德各处，找到点击即可获取奖励礼盒，每天可获得2次礼盒。

活动奖励：

十周年期盼礼盒：使用后可以获得1个十周年黄金纪念币和10张深渊派对邀请函。

这个礼盒可以在6.19日周年庆版本之后开启。

小编点评：

周年庆预热活动之一，非常简单就能完成。

让我们好好期待十周年庆典吧。

上线点击活动，你有理由不拿么。