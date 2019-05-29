2019梦幻西游汨罗江底揽怒蛟活动怎么玩？端午节奖励有哪些？

2019-05-29 16:36:02 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

2019梦幻西游汨罗江底揽怒蛟是端午节限定活动，要如何参与呢，91单机小编给大家带来2019梦幻西游汨罗江底揽怒蛟活动

汨罗江底揽怒蛟

活动时间

2019年6月4日12:00-2019年6月11日12:00全天

活动条件

等级≥50级，队伍人数≥3人

活动介绍

仲夏端午，苍龙七宿升至正南中天，汨罗江底觊觎屈原灵魂的蛟龙会倾巢而出，正是进入龙窟寻宝的好机会!

活动期间全天，≥50级的玩家可组队前往长安城(241,113)端午使官处进入汨罗江底，与龙王、龙神斗智斗勇。

粽神一族自古便是蛟龙的天敌，近来粽神研制出了能够克制龙族的“龙粽”;少侠可以使用“龙粽技”驱除蛟龙，同时可以在战斗中获得“龙粽技”的经验，提升其等级。

特殊说明

1、仅能在汨罗江底使用“龙粽技”(“夺宝战斗”中无法使用)。

2、使用“龙粽技”需要等待其充能，在战斗中可持续累积。

3、在“粽铺启业肇昌隆”玩法中可以获得大量“龙粽技”升级经验。

4、任务不受双倍、精修时间影响，死亡计算为非正常死亡，原地复活无损失。若使用800*600、1024*768、1024*768(HD)分辨率、全屏客户端或互通版参与活动，则经验、金钱和获得物品概率都将提升10%。