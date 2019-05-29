全面战争三国刘关张有哪些羁绊技能 羁绊技能详细介绍

2019-05-29 16:34:19 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全战三国刘关张技能有哪些?有什么效果?想必很多朋友都还不是很清楚吧，今天91小编给大家带来了羁绊技能详细介绍，希望能够帮助到大家。

刘关张技能配合介绍

刘关张技能说明

刘备完美的诠释了什么叫做坐镇军中的带头大哥，前两个技能都是协助军民保持士气，以及支援己方的远程攻城单位，增加攻击距离。最后一个技能很有意思，是让刘备在战斗中加快移动速度，这也是刘备每每能在败军之中绝处逢生的重要绝技之一吧。

关羽的技能就比较好理解了，势不可挡和战神预计都是针对敌方将领的技能，可能会让关羽能够快速解决掉敌人将领无愧于武神之名。最后一个技能羁绊之怒可能是关羽的各项能力可以随着盟军的增加而增加，来源估计是关二爷的忠义之名吧。

全战三国中张飞的技能完全突出了张飞的莽夫性格，三个技能均和进攻有关，势如破竹：张飞冲锋陷阵让敌军土崩瓦解，应该是带队冲锋型的技能。 狂吼：张飞的怒吼让敌人闻风丧胆，大概率应该是一个主动降低敌人士气的技能。最终冲锋：张飞以惊人的速度扫荡敌人的战场。