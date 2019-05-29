2019梦幻西游端午节活动是什么？三子彩粽乐逍遥活动怎么玩

2019-05-29 16:32:00 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

2019梦幻西游端午节三子彩粽乐逍遥活动马上就要上线了，玩家要如何参与呢，91单机小编给大家带来2019梦幻西游端午节活动

三子彩粽乐逍遥

活动时间

2019年6月4日12:00-2019年6月11日12:00全天

活动条件

等级≥30级，单人

活动介绍

今年粽神大人给大家准备了端午节专属的三子彩棕足迹!

端午历史积分达到88点可领取35天有效期的足迹，在“粽铺启业肇昌隆”玩法中达成所有店铺业绩的玩家可领取360天有效期的足迹

特殊说明

1、端午使官离开前都可以领取足迹，端午使官离开时间:2019年7月2日12:00。

2、若已领取了35天有效期的足迹，需在锦衣栏丢弃该足迹，才可领取360天有效期的足迹。