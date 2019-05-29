剑网3指尖江湖服务器数据互通吗 服务器数据互通问题介绍

2019-05-29 16:29:51 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

剑网3指尖江湖不同区能一起玩吗?服务器数据互通吗？很多小伙伴都不太了解，今天91小编给大家带来了服务器数据互通问题介绍，希望能够帮助到大家。

游戏并不支持区服互通，也就是如果不是在同一个大区里面，你们是无法在游戏里面见到对方，也不能进行加好友的操作，所以就不可以在一起玩，因此在选择服务器的时候，最好是选择同名的服务器，这样的话就可以一起组队玩了，而游戏中因为后期有多人副本和PK，所以同在一个区里面开黑是肯定有很多好处的，大家在选择区的时候一定要注意，毕竟也不支持转区。

目前无论是iOS还是安卓，只要在同名的区里面都可以一起体验，打个比方，如果你们都在玉树银花里面，那么就可以一起玩，但是如果是一个是在玉树银花，另外一个是在红炉融雪，那么就无法在一块玩，每个区也就是服务器。

所以如果你想要和好友一起在游戏中体验，就尽量去选择同一个名字的服务器，这样的话就可以看见彼此，也可以在游戏中做出非常有趣的动作。