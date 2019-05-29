全面战争三国金属性虎捷军怎么样 金属性虎捷军特点详解

全面战争三国金属性虎捷军怎么样？很多小伙伴都不太了解它，今天91小编给大家带来了金属性虎捷军特点详解，希望能够帮助到大家。
全面战争：三国游戏中，袁术有一只专有的部队——虎捷军，是他花重金打造的部队，欺负普通诸侯还可以，真正遇到曹操、董卓、袁绍几个大的势力，还是不够看的。
金属性虎捷军属性分享
剑是一种直的双刃武器，人称「百兵之君」，与棍、刀、枪合称四大主兵。要成为有足够能力配备剑的人，
至少要经过一年的训练，只有最熟练的剑士才能佩剑上阵。
佩剑守卫要防御敌人的攻击，他们剑术精湛，披甲持盾，在其他人精疲力竭后仍能坚守阵线。
训练有素
士气不会因将领阵亡受到影响，在被击溃后也会更快地恢复
免疫惊吓
免疫惊吓效果
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