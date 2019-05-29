DNF归来勇士的挑战活动怎么玩？回归奖励有哪些？

2019-05-29 16:24:50 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

DNF归来勇士的挑战活动是新上线的回归活动，能够获取哪些奖励呢，91单机小编给大家带来DNF归来勇士的挑战活动

归来勇士的挑战活动介绍

活动时间：

5月24日 - 6月7日

活动地址：

DNF助手APP

活动内容：

邀请回归勇士、新职业练级、回归玩家在线刷图

首先查询是否拥有回归资格，如果拥有，可以和邀请人绑定QQ。在完成指定任务后可以领取奖励，每天每Q最多领1个奖励，每个奖励最多领1次。

邀请符合条件的回归勇士并成功绑定，可领取对应奖励，每Q每个奖励只能领1次

新职业练级，达到指定级别可领取奖励，每天每Q只能领1个奖励，每个奖励只能领1次。