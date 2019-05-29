全面战争三国怎么增加秩序 增加秩序方法介绍

2019-05-29 16:19:36 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争：三国中秩序是非常重要的，很多玩家都不太清楚游戏里有什么能够增加秩序的方法，今天91小编给大家带来了增加秩序方法介绍，希望能够帮助到大家。

全增加秩序方法分享

增加秩序的方法有建造建筑粮食储备序列(木)、军武设施序列(火)、孔庙序列(土)，除此之外还有科研(土系)提供最高10点的全局秩序。此外太守(特殊技能)、驻军、领袖的装备也能降低秩序。

所以人口减秩序扣除建筑后在-10以上都是安全的。